Зеленский анонсировал изменения в переговорах с РФ после массированного удара по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Дополнено новыми материалами

После массированной российской атаки на энергетику президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работа переговорной команды будет скорректирована соответствующим образом. Глава государства подчеркнул, что Москва дальше рассчитывает на войну и уничтожение Украины и не воспринимает дипломатию всерьез.

Об этом президент Украины написал в Сети.

Детали об атаке 3 февраля от Зеленского

Зеленский отметил, что ночной вражеский удар имел четко спланированный характер и был направлен именно по энергетической инфраструктуре, с беспрецедентным количеством примененных баллистических ракет.

По сути, российская армия использовала инициативу США о кратковременной паузе в обстрелах не как шаг к дипломатии, а как возможность накопить вооружение и дождаться пика зимы — периода, когда во многих регионах Украины температура опускается до -20°C и ниже.

Зафиксированы попадания по энергообъектам в ряде областей. Наибольшие разрушения понесли Харьковская и Днепропетровская области, Киев и Киевщина, Винницкая, Одесская области и Запорожье.

«Сейчас все необходимые силы привлечены, и я поручил Министерству энергетики, МВД Украины и правительству в целом предоставить оборудование из резервов, а также срочно связаться с партнерами относительно дополнительных пакетов поддержки. Предметно говорю об этом сейчас с Марком Рютте», — говорится в заявлении главы государства.

Во всех населенных пунктах, где возникла необходимость, работают аварийные и ремонтные службы, мобилизован весь имеющийся потенциал энергетических компаний.

Самая сложная ситуация с теплоснабжением наблюдается в Киеве, Харькове, Днепре, а также в городе Лозовая Харьковской области.

Зеленский скорректирует работу украинских переговорщиков

Отдельные поручения определены для Министерства обороны и командования Воздушных сил ВСУ. От Министерства иностранных дел Украины и всего дипломатического корпуса ожидается максимально активная работа — как по информированию партнеров о текущей ситуации, так и по организации надлежащей поддержки для граждан и государства в целом.

«Каждый такой удар России подтверждает, что отношение в Москве не изменилось: они так же рассчитывают на войну и уничтожение Украины и не воспринимают дипломатию всерьез. Работа нашей переговорной команды будет скорректирована соответствующим образом«, — резюмировал Зеленский.

Массированная атака по энергетике Украины и переговоры в Абу-Даби: что известно

Россия осуществила массированную атаку на энергосистему Украины в ночь на 3 февраля, целясь в ТЭЦ и ТЭС во время морозов до -25°C. Министр энергетики Денис Шмыгаль назвал это попыткой «зимнего геноцида», поскольку враг использовал баллистические и крылатые ракеты против гражданских объектов в восьми областях. В Киеве без отопления остались более 1100 многоэтажек, а часть Левого берега — без света. В Харькове из-за серьезных повреждений ТЭЦ энергетики вынуждены сливать воду из систем отопления 820 домов, чтобы предотвратить перемерзание труб. Попадания также зафиксированы в Днепре, Винницкой области, где обесточено 50 населенных пунктов, и в Одесской области, где без электричества остались более 50 тыс. человек.

Заметим, 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоится новый раунд трехсторонних переговоров о мире с участием представителей Украины, США и России. Украинская делегация во главе с секретарем СНБО Рустемом Умеровым отправлялись в Абу-Даби еще вечером 2 февраля. В ОАЭ запланирована двусторонняя встреча с посланцами президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером для обсуждения гарантий безопасности и плана восстановления. Также состоится трехсторонняя встреча с российскими представителями. Умеров также анонсировал быстрые результаты по обмену пленными. Что касается энергетического перемирия и территорий, то секретарь СНБО сказал, что на переговорах обсуждают все критические для населения вопросы.