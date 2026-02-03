Зеленский эмоционально отреагировал на бомбардировки Украины в лютые морозы

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия сознательно использовала самые холодные дни зимы для массированного террора против гражданского населения, нанеся прицельные удары по энергетической инфраструктуре Украины.

По словам главы государства, в результате российской атаки пострадали Сумская, Харьковская, Киевская области и столица, Днепропетровщина, Одесщина и Винницкая область. Оккупанты применили значительное количество баллистических ракет в сочетании с другими типами вооружения — в общей сложности более 70 ракет и около 450 ударных дронов.

"Продолжается ликвидация последствий российского удара в наших регионах. Снова был прицельный удар именно по объектам энергетики", - отметил Зеленский.

Реклама

По состоянию на данный момент известно о по меньшей мере девяти раненых. В ряде регионов зафиксированы повреждения жилых домов и объектов критической инфраструктуры. В Киеве в результате попажений дронов произошли пожары в многоэтажках, также поврежден детский сад. К ликвидации последствий привлечены все необходимые службы.

Президент подчеркнул, что для Кремля террор против мирных людей оказался важнее дипломатии.

"Воспользоваться холодными днями зимы для террора против людей для России важнее, чем воспользоваться дипломатией. Сейчас Москва выбирает террор и эскалацию", - заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что завершение войны невозможно без усиленного международного давления на Россию и своевременной поставки Украине ракет для систем противовоздушной обороны.

Реклама

"Своевременная поставка ракет для ПВО и защита нормальной жизни - наш приоритет. Без давления на Россию завершения этой войны не будет", - добавил президент.

Напомним, в ночь на 3 февраля 2026 года Россия совершила массированную атаку на Украину ударными беспилотниками и ракетами. Под ударом оказались не менее восьми областей. Основными целями стали объекты энергетики, обеспечивающие тепло Киев, Харьков и Днепр. Атака произошла на фоне рекордных морозов до -25°C, из-за чего сотни тысяч семей рисковали остаться без теплоснабжения.