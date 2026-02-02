Атака на рынок в Харькове: россияне ударили "начиненным" дроном, людей спасло только одно (фото, видео)

Повреждения на рынке в Харькове после атаки российским дроном

Во время удара российским дроном по рынку в Харькове 2 февраля на территории чудом было немного людей из-за санитарного дня. Очевидцы говорят, что вражеский беспилотник мог быть начинен металлическими элементами. А спасатели показали первые кадры с разрушениями после атаки.

Об этом сообщили в ГСЧС Харьковщины и «Суспільне Харків».

Последствия удара по рынку в Харькове

В Слободском районе Харькова вражеский беспилотник попал в дорожное покрытие неподалеку от торговых павильонов одного из городских рынков. В результате удара повреждены остановка общественного транспорта, фасады и окна торговых павильонов, а также один грузовик.

На месте работали психологи ГСЧС, которые оказывали необходимую поддержку пострадавшим и очевидцам.

Раненые из-за атаки

Сейчас известно о двух раненых. Как сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта, пострадавшие — мужчины среднего возраста. Они получили порезы стеклом, их состояние оценивается как нетяжелое, однако обоих госпитализировали для дополнительного обследования и оказания медицинской помощи.

Что спасло жизни людей?

Директор рынка Юлия Набокова сказала журналистам, что повреждения получили три торговых павильона на территории.

«Сегодня рынок был закрыт на санитарный день, поэтому это спасло жизнь другим. Обычно здесь очень много людей, и машины все торгуют, и покупатели оптовые», — рассказала Набокова.

По ее словам, в результате попадания пострадали пиццерия и два овощных павильона.

Рассказ очевидца

Владислав Олейник, друг водителя грузовика, который был поврежден во время атаки, рассказал подробности удара.

«Автомобиль стоял на парковке, так получилось, что, к счастью, никого не было. Все, кто был в этом автомобиле, давно уехали, но произошло такое происшествие. Он был пустой, была обычная перевозка овощей, повреждения автомобиля в основном обломочные. Беспилотник, видимо, был начинен какими-то металлическими элементами, которые должны были поражать кого-то, только непонятно. Это же овощной рынок, какие здесь могут быть боеприпасы», — рассказал Олейник.

Дата публикации 17:02, 02.02.26 Количество просмотров 53 Последствия удара дроном по рынку в Харькове сняли на видео

Напомним, днем 2 февраля российские захватчики нанесли удар боевым дроном по территории рынка в Слободском районе Харькова. Мэр Игорь Терехов информировал о двух пострадавших. Взрывной волной и обломками повреждены несколько торговых павильонов.