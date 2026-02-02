- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- 1673
Россияне ударили по рынку с людьми в Харькове: первые подробности
«Прилет» произошел в Слободском районе Харькова. Известно о двух пострадавших.
Российские войска атаковали боевым дроном один из рынков Харькова днем 2 февраля. Известно о двух пострадавших.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
Из-за вражеской атаки на Харьков произошло попадание по рынку в Слободском районе.
Сейчас известно, что пострадали два человека. Также повреждены несколько торговых павильонов.
К слову, в ночь на 2 февраля оккупанты совершили массированную атаку дронами на Черкасскую область. По меньшей мере четверо местных жителей получили травмы. В областном центре обломки дронов вызвали пожары в жилом секторе: полностью разрушены два дома, повреждены здания трех предприятий и автозаправка. Взрывной волной также задело автокооператив, где сгорели несколько автомобилей.