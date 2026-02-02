ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1673
Время на прочтение
1 мин

Россияне ударили по рынку с людьми в Харькове: первые подробности

«Прилет» произошел в Слободском районе Харькова. Известно о двух пострадавших.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Следы работы ПВО / Иллюстративное фото

Следы работы ПВО / Иллюстративное фото / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Российские войска атаковали боевым дроном один из рынков Харькова днем 2 февраля. Известно о двух пострадавших.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

Из-за вражеской атаки на Харьков произошло попадание по рынку в Слободском районе.

Сейчас известно, что пострадали два человека. Также повреждены несколько торговых павильонов.

К слову, в ночь на 2 февраля оккупанты совершили массированную атаку дронами на Черкасскую область. По меньшей мере четверо местных жителей получили травмы. В областном центре обломки дронов вызвали пожары в жилом секторе: полностью разрушены два дома, повреждены здания трех предприятий и автозаправка. Взрывной волной также задело автокооператив, где сгорели несколько автомобилей.

Дата публикации
Количество просмотров
1673
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie