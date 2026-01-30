Россияне атаковали в Харькове табачную фабрику известной компании (фото)

Последствия ракетного удара по предприятию под Харьковом

Дополнено новыми материалами

В ночь на 30 января российские войска нанесли ракетный удар по пригороду Харькова, попав в территорию табачной фабрики Philip Morris. На месте работают спасатели.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на информацию от компании.

В результате ракетного удара была повреждена часть харьковской фабрики Philip Morris. На месте происшествия работают спасательные службы, продолжаются мероприятия по ликвидации пожара.

«Самое важное — по предварительной информации, пострадавших нет. Весь дежурный персонал находился в укрытии. Компания находится в постоянном контакте с экстренными службами и оказывает необходимое содействие», — говорится в заявлении.

В Philip Morris отметили, что компания и дальше выполняет свои обязательства перед государственным бюджетом, партнерами и потребителями.

«Мы уточняем обстоятельства и сообщим дополнительную информацию при необходимости», — добавили в Philip Morris.

В то же время в ГСЧС Украины сообщили, что российские войска нанесли ракетный удар по складскому зданию гражданского предприятия в пригороде Харькова. Там возник масштабный пожар площадью более 5000 кв.м. Значительным разрушениям подверглись строительные конструкции.

К ликвидации последствий привлечены более 80 спасателей и 20 единиц техники ГСЧС. На месте также работают саперы и пожарные местной пожарной команды поселка Рогань.

К слову, компания «Филип Моррис» начала деятельность в Украине в 1994 году. Ее производственные мощности в Харькове остаются приостановленными с 24 февраля 2022 года. В 2024 году компания открыла новую фабрику на Львовщине.

Напомним, вечером 26 января Россия осуществила комбинированную атаку ракетами и БПЛА на Харьков, серьезно повредив объект энергосистемы. Около 80% города и области было обесточено, введены аварийные отключения света. Также пострадали две школы в Индустриальном районе, двое гражданских получили ранения.

А днем 27 января российский ударный дрон типа «Молния» попал в Киевский район Харькова.