Жители посещают аварийные палатки на Троещине в Киеве, чтобы согреться и получить горячую пищу / © Getty Images

Энергетическая помощь США Украине оказалась заблокированной из-за бюрократических изменений в администрации президента Дональда Трампа. Пока в Вашингтоне спорят о контроле за средствами, украинская энергосистема оказалась на грани коллапса во время сильных морозов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько информированных источников.

Американские и европейские чиновники выражают все большее беспокойство из-за того, что сотни миллионов долларов энергетической помощи США, обещанной Украине, так и не были перечислены. По словам нескольких источников, это происходит на фоне суровой зимы, которая ставит поврежденную войной энергосистему страны на грань коллапса.

Что известно об энергетической помощи от США?

Речь идет о финансировании, которое сначала планировали использовать для закупки сжиженного природного газа и восстановления энергетической инфраструктуры, разрушенной российскими обстрелами. Об этом заявили источники, среди которых — чиновники из США и Украины.

По словам двух собеседников, Агентство США по международному развитию (USAID) еще при президентстве Джо Байдена проинформировало Конгресс о намерении перечислить по меньшей мере часть этих средств.

Впрочем, после того как USAID фактически свернуло работу в первые недели администрации Трампа, часть финансирования, по словам источников, оказалась в «бюрократическом вакууме».

В самой администрации звучали разные предложения относительно дальнейшей судьбы средств. Часть чиновников настаивала, чтобы их распределением занимался Государственный департамент, который сейчас занимается остатками USAID. Другие же предлагали передать эту роль Корпорации по финансированию развития (Development Finance Corporation) — ранее малоизвестному федеральному учреждению, которому прогнозируют весомую роль в процессе восстановления Украины.

С чем связана задержка помощи?

Как отмечают два источника, задержка энергетической помощи связана не с попыткой давления на Украину, а с бюрократической неразберихой и внутренними спорами.

В то же время заблокированное финансирование, которое двое собеседников оценили примерно в 250 млн долл., в последние недели вызывало все большее недовольство. Из-за российских ударов по электростанциям и трубопроводам миллионы украинцев остаются уязвимыми к экстремальным зимним холодам, отметили украинские, американские и европейские чиновники, а также еще двое осведомленных лиц.

Один из источников сообщил, что помощники конгрессменов на Капитолийском холме знают о замороженных средствах и пытаются выяснить детали.

В то же время украинский чиновник отметил, что в Киеве также осознают проблему, но опасаются поднимать ее публично, чтобы не вызвать дипломатических осложнений. Трамп неоднократно демонстрировал сдержанную реакцию на запросы Украины о помощи.

В Бюро по управлению и бюджету Белого дома, ссылаясь на критический отчет инспектора USAID, предположили, что ранее энергетическую помощь Украине могли использовать ненадлежащим образом.

«Поддержка энергетического сектора Украины при администрации Байдена была катастрофой — у нас есть отчет генерального инспектора USAID, который демонстрирует, что подрядчики в Украине, вероятно, потеряли энергопродуктов на миллионы долларов из-за отсутствия контроля, коррупции, кражи и т.д.», — говорится в письме представителя ведомства.

В Украине морозы, энергообъекты разрушены

Жители крупных украинских городов, в частности Киева, сейчас сталкиваются с длительными отключениями электроэнергии и перебоями с отоплением — температура в домах иногда опускается до 7 градусов по Цельсию. Также фиксируются проблемы с водоснабжением.

Генераторы стали почти постоянным элементом городского шума, а улицы по вечерам часто погружаются в темноту.

По словам украинских чиновников, которые недавно информировали иностранных дипломатов в Киеве, все ключевые энергетические объекты страны были «повреждены или разрушены». Об этом говорится в презентации, с которой ознакомилось Reuters. Документ также содержит оценку незакрытых финансовых потребностей энергосектора на уровне около 675 млн евро.

«Они готовятся к тому, что люди на верхних этажах многоквартирных домов могут замерзнуть до смерти. Они готовятся забирать тела. Это чрезвычайно мрачно», — заявил директор по адвокации Razom Николай Мурский, комментируя ожидаемое похолодание.

Напомним, ранее Reuters написало, что из-за повреждения энергосистемы российскими ударами и прогнозируемого снижения температуры до -20°, Украина входит в сверхсложный трехнедельный период. По данным издания, последние атаки оставили миллионы людей без света и тепла, особенно в Киеве и приграничных регионах, где дефицит генерации достигает 40%. Несмотря на активные ремонты и привлечение альтернативных источников, ДТЭК предупреждает о риске гуманитарной катастрофы, поскольку основные энергообъекты страны серьезно повреждены или разрушены.