Работать ночью смертельно опасно: ученые объяснили, почему

Эксперты назвали главные факторы, превращающие ночной образ жизни в медленного убийцу.

Работа

Работа / © pexels.com

Активность в вечернее и ночное время может стоить вам здоровья. Новое масштабное исследование показало, что взрослые люди-“совы» подвергаются гораздо более высокому риску возникновения смертельных осложнений, чем те, кто соблюдает ранний распорядок дня.

Об этом пишет New York Post.

Ученые проанализировали данные более 320 000 взрослых в возрасте от 39 до 74 лет. Целью было выяснить, как хронотип человека (преобладание утренней или вечерней активности) влияет на состояние организма.

Результаты оказались неутешительными для любителей ночной жизни. По сравнению с «жаворонками» и людьми с промежуточным типом активности, у «сов» обнаружили:

  • На 79% выше вероятность иметь плохие показатели общего состояния сердечно-сосудистой системы.

  • На 16% выше риск получить инфаркт или инсульт в течение последующих 14 лет.

Для точности эксперимента исследователи учитывали рацион питания, вес, физическую активность, АД, уровень холестерина и другие медицинские показатели участников.

Почему ночь «убивает» здоровье

Эксперты отмечают: проблема не только в самом времени сна, но и в образе жизни, часто сопровождающего «сов». Повышенные риски отчасти обусловлены поведенческими факторами.

«Люди, ведущие вечерний образ жизни, не обязательно менее здоровы от природы, но они сталкиваются с проблемами, из-за которых им особенно важно поддерживать здоровый образ жизни», — объяснила доктор Кристен Кнутсон из Американской кардиологической ассоциации.

Исследование показало, что вечерняя активность часто связана с:

  1. Курением.

  2. Употреблением алкоголя.

  3. Нездоровым питанием (ночные перекусы).

  4. Меньшим количеством сна.

Каков «плюс» от такого образа жизни

Кроме проблем с сердцем, ночной образ жизни коррелирует с более высокой вероятностью развития депрессии, диабета, деменции и даже шизофрении. Также возрастает риск преждевременной смерти.

Единственным неожиданным позитивом, который обнаружили ученые, стало то, что «совы» демонстрируют несколько лучшие результаты в когнитивных тестах по сравнению с рано встающими.

Чтобы минимизировать риски для психического и физического здоровья, эксперты настоятельно рекомендуют корректировать график и ложиться спать до 1 часа ночи.

Напомним, ранее мы писали о том, что с возрастом меняется сон и что стоит знать, если уже через 40 лет.

