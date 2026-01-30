Росіяни атакували у Харкові тютюнову фабрику відомої компанії (фото)

Наслідки ракетного удару по підприємству під Харковом / © ДСНС

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 30 січня російські війська завдали ракетного удару по передмістю Харкова, поціливши у територію тютюнової фабрики Philip Morris. На місці працюють рятувальники.

Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на інформацію від компанії.

Внаслідок ракетного удару пошкоджена частина харківської фабрики Philip Morris. На місці події працюють рятувальні служби, тривають заходи з ліквідації пожежі.

Реклама

«Найважливіше — за попередньою інформацією, постраждалих немає. Весь черговий персонал знаходився в укритті. Компанія перебуває в постійному контакті з екстреними службами та надає необхідне сприяння», — йдеться в заяві.

У Philip Morris наголосили, що компанія й надалі виконує свої зобов’язання перед державним бюджетом, партнерами та споживачами.

«Ми уточнюємо обставини та повідомимо додаткову інформацію за необхідності», — додали у Philip Morris.

Водночас у ДСНС України повідомили, що російські війська завдали ракетного удару по складській будівлі цивільного підприємства у передмісті Харкова. Там виникла масштабна пожежа площею понад 5000 кв.м. Значних руйнувань зазнали будівельні конструкції.

Реклама

До ліквідації наслідків залучили понад 80 рятувальників та 20 одиниць техніки ДСНС. На місці також працюють сапери і вогнеборці місцевої пожежної команди селища Рогань.

Наслідки ракетного удару по підприємству у Харкові (8 фото) © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

До слова, компанія «Філіп Морріс» розпочала діяльність в Україні 1994 року. Її виробничі потужності в Харкові залишаються призупиненими від 24 лютого 2022 року. 2024 року компанія відкрила нову фабрику на Львівщині.

Нагадаємо, увечері 26 січня Росія здійснила комбіновану атаку ракетами та БпЛА на Харків, серйозно пошкодивши об’єкт енергосистеми. Близько 80% міста та області було знеструмлено, запроваджено аварійні відключення світла. Також постраждали дві школи в Індустріальному районі, двоє цивільних отримали поранення.

А вдень 27 січня російський ударний дрон типу «Молнія» влучив у Київський район Харкова.