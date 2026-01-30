- Дата публікації
-
Укрaїнa
Вночі у Харкові пролунав вибух
Військові попереджали про загрозу балістики.
У ніч проти 30 січня у Харкові пролунав потужний вибух під час повітряної тривоги.
Про це йдеться у повідомленні кореспондентів Суспільного.
«У Харкові пролунав вибух», — йдеться у повідомленні.
Перед вибухом у Повітряних силах повідомили про загрозу балістики, а також про швидкісну ціль на Харківщині.
Раніше повідомлялося, що у Харкові зафіксували влучання ворожого ударного дрона.
Ми раніше інформували, що росіяни завдали трьох ракетних ударів по енергооб’єкту Харкова.