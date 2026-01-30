Вночі у Харкові пролунав вибух

У Харкові пролунав вибух / © Getty Images

У ніч проти 30 січня у Харкові пролунав потужний вибух під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні кореспондентів Суспільного.

«У Харкові пролунав вибух», — йдеться у повідомленні.

Перед вибухом у Повітряних силах повідомили про загрозу балістики, а також про швидкісну ціль на Харківщині.

Раніше повідомлялося, що у Харкові зафіксували влучання ворожого ударного дрона.

Ми раніше інформували, що росіяни завдали трьох ракетних ударів по енергооб’єкту Харкова.