ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
552
Час на прочитання
1 хв

Вночі у Харкові пролунав вибух

Військові попереджали про загрозу балістики.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
У Харкові пролунав вибух

У Харкові пролунав вибух / © Getty Images

У ніч проти 30 січня у Харкові пролунав потужний вибух під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні кореспондентів Суспільного.

«У Харкові пролунав вибух», — йдеться у повідомленні.

Перед вибухом у Повітряних силах повідомили про загрозу балістики, а також про швидкісну ціль на Харківщині.

Раніше повідомлялося, що у Харкові зафіксували влучання ворожого ударного дрона.

Ми раніше інформували, що росіяни завдали трьох ракетних ударів по енергооб’єкту Харкова.

Дата публікації
Кількість переглядів
552
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie