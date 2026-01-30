- Дата публикации
-
- Украина
Ночью в Харькове раздался взрыв
Военные предупреждали об угрозе баллистики.
В ночь на 30 января в Харькове раздался мощный взрыв во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении корреспондентов Общественного.
«В Харькове раздался взрыв», — говорится в сообщении.
Перед взрывом в Воздушных силах сообщили об угрозе баллистики, а также скоростной цели на Харьковщине.
Ранее сообщалось, что в Харькове зафиксировали попадание вражеского ударного дрона.
Мы ранее информировали, что россияне нанесли три ракетных удара по энергообъекту Харькова.