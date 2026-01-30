Ночью в Харькове раздался взрыв

В Харькове раздался взрыв / © Getty Images

В ночь на 30 января в Харькове раздался мощный взрыв во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении корреспондентов Общественного.

«В Харькове раздался взрыв», — говорится в сообщении.

Перед взрывом в Воздушных силах сообщили об угрозе баллистики, а также скоростной цели на Харьковщине.

Ранее сообщалось, что в Харькове зафиксировали попадание вражеского ударного дрона.

Мы ранее информировали, что россияне нанесли три ракетных удара по энергообъекту Харькова.