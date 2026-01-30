ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
293
Время на прочтение
1 мин

Ночью в Харькове раздался взрыв

Военные предупреждали об угрозе баллистики.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
В Харькове раздался взрыв

В Харькове раздался взрыв / © Getty Images

В ночь на 30 января в Харькове раздался мощный взрыв во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении корреспондентов Общественного.

«В Харькове раздался взрыв», — говорится в сообщении.

Перед взрывом в Воздушных силах сообщили об угрозе баллистики, а также скоростной цели на Харьковщине.

Ранее сообщалось, что в Харькове зафиксировали попадание вражеского ударного дрона.

Мы ранее информировали, что россияне нанесли три ракетных удара по энергообъекту Харькова.

Дата публикации
Количество просмотров
293
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie