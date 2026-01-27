Город в темноте: почти половина большого областного центра осталась без электричества

Отключение света. / © Associated Press

На днях российская армия нанесла серьезный удар по энергетическому объекту в Харькове. В настоящее время 40% абонентов остаются без света. После обстрела удалось заживить половину абонентов.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.

По его словам, в городе ситуация со светом в городе очень тяжелая. Произошли три ракетных попадания по энергообъекту. Энергетическая система не выдержала.

«В результате произошло отключение электроэнергии. Кроме того, пострадали жилые дома, лицеи, детский сад. Мы работали всю ночь для того, чтобы сохранить теплоснабжение в домах харьковчан, чтобы было водоснабжение», — пояснил мэр.

Восстановительные работы на месте прилетов продолжались всю ночь. Удалось вернуть свет в дома половины домов, где исчез свет. Накануне власти информировали, что около 80% города и области без электроэнергии.

«Сегодня тоже есть графики отключения, очень существенны графики отключения. И аварийные и плановые. Пока примерно 40% абонентов по городу Харькову — у них нет электроснабжения», — сообщил мэр Харькова.

Напомним, вечером 27 января войска нанесли комбинированный удар по Харькову, применив ракеты и беспилотники. В частности, оккупанты ударили по энергетике Харькова - был серьезно поврежден объект энергетической инфраструктуры. Это привело к масштабному обесточившемуся региону.

