- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 220
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологічний прогноз на 30 січня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: нову — важливу — інформацію можна буде почерпнути у спілкуванні з людьми з оточення.
Символ дня: колесо.
Стихія дня: дерево.
Щасливе число дня: 4.
Щасливий колір дня: синій.
Щасливі камені дня: рубін, опал.
За яку частину тіла відповідає: печінка, кров.
Хвороби дня: захворювання, що почалися цього дня, як правило, є тривалими, тому потрібно одразу ж звернутися до лікаря.
Харчування дня: до раціону потрібно включити максимальну кількість овочів, фруктів і трав’яних чаїв.
Стрижка дня: один із найсприятливіших днів для стрижки
Магія і містика дня: день призначений для опрацювання негативної карми.
Сни дня: круг або колесо, що наснилися цього дня, свідчитимуть про швидкі життєві зміни.
Табу дня: під забороною будь-які — навіть незначні — фінансові операції.
Цитата дня: «Мистецтво — це те, що вам може зійти з рук» (Енді Ворголл).
Читайте також:
Нептун в Овні від 27 січня 2026-го до 23 березня 2039 року: що на нас чекає у цей період
Скупчення 5 планет у Водолії від 23 січня до 7 лютого 2026 року: що на нас чекає в цей час
Венера у Водолії від 17 січня до 10 лютого 2026 року: що на нас чекає в цей час
Повня у Леві 2 лютого 2026 року: що на нас чекає в цей особливий час