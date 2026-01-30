ТСН у соціальних мережах

Астрологічний прогноз на 30 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Колесо

Колесо / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: нову — важливу — інформацію можна буде почерпнути у спілкуванні з людьми з оточення.

Символ дня: колесо.

Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: синій.

Щасливі камені дня: рубін, опал.

За яку частину тіла відповідає: печінка, кров.

Хвороби дня: захворювання, що почалися цього дня, як правило, є тривалими, тому потрібно одразу ж звернутися до лікаря.

Харчування дня: до раціону потрібно включити максимальну кількість овочів, фруктів і трав’яних чаїв.

Стрижка дня: один із найсприятливіших днів для стрижки

Магія і містика дня: день призначений для опрацювання негативної карми.

Сни дня: круг або колесо, що наснилися цього дня, свідчитимуть про швидкі життєві зміни.

Табу дня: під забороною будь-які — навіть незначні — фінансові операції.

Цитата дня: «Мистецтво — це те, що вам може зійти з рук» (Енді Ворголл).

