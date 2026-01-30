ТСН у соціальних мережах

Магнітна буря 30 січня: яка буде її активність

Активність Сонця трохи ослабла.

Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У п’ятницю, 30 січня, активність Сонця послабиться. Очікується слабка магнітна буря зеленого рівня, яка матиме К-індекс 2,7.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent та Британської геологічної служби.

Напередодні швидкість сонячного вітру перебувала на трохи підвищеному рівні через вплив корональної діри. Втім, ці ефекти поступово зменшилися.

Науковці зауважують, що існує невизначеність щодо розміру корональної діри, тому важко передбачити до зовсім тихих умов..

Магнітна буря 30 січня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 30 січня. Фото: meteoagent.

Зауважимо, збурення геомагнітного поля Землі з різною інтенсивністю зазвичай тривають від кількох годин до кількох днів.

Вплив магнітних бур можуть відчувати метеозалежні, люди з гіпертонією, хронічними хворобами, вагітні тощо. Медики наголошують: якщо внести у своє життя певні зміни, то негативний вплив на організм можна зменшити.

