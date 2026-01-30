ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
57
Час на прочитання
1 хв

Пекельна ніч у Запоріжжі: що відомо про наслідки ударів

Росіяни били КАБами, ударними дронами. Минулося, на щастя, без жертв та постраждалих.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Наслідки атаки

Наслідки атаки / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

У ніч проти 30 січня росіяни вдарили по спальному району Запоріжжя, влучивши в житлову багатоповерхівку. Є поранений.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Окупанти пізно ввечері атакували Запоріжжя. Під ударом опинився об’єкт промислової інфраструктури, а також пошкоджено будинок. Вчора приблизно о 22:00 для Запорізької області була загроза застосування КАБів, а також регулярно фіксувалися дрони над обласним центром. Внаслідок ворожої атаки, у багатоповерхівці в одному із спальних районів Запоріжжя, вилетіли вікна, пошкоджено балкони», — уточнив він.

Наслідки атаки / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Наслідки атаки / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Ворог вдарив по об’єкту промислової інфраструктури. Внаслідок атаки почалася пожежа. На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, днями росіяни здійснили обстріл Запоріжжя.

28 січня у Запоріжжі внаслідок атаки росіян було пошкоджено понад сто квартир у багатоповерхівках та щонайменше 20 автомобілів. Ворог ударив у двір житлового будинку вдосвіта.

Дата публікації
Кількість переглядів
57
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie