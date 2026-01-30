Пекельна ніч у Запоріжжі: що відомо про наслідки ударів

Наслідки атаки / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

У ніч проти 30 січня росіяни вдарили по спальному району Запоріжжя, влучивши в житлову багатоповерхівку. Є поранений.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Окупанти пізно ввечері атакували Запоріжжя. Під ударом опинився об’єкт промислової інфраструктури, а також пошкоджено будинок. Вчора приблизно о 22:00 для Запорізької області була загроза застосування КАБів, а також регулярно фіксувалися дрони над обласним центром. Внаслідок ворожої атаки, у багатоповерхівці в одному із спальних районів Запоріжжя, вилетіли вікна, пошкоджено балкони», — уточнив він.

Наслідки атаки / © Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров

Ворог вдарив по об’єкту промислової інфраструктури. Внаслідок атаки почалася пожежа. На місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, днями росіяни здійснили обстріл Запоріжжя.

28 січня у Запоріжжі внаслідок атаки росіян було пошкоджено понад сто квартир у багатоповерхівках та щонайменше 20 автомобілів. Ворог ударив у двір житлового будинку вдосвіта.