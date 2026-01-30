Ла Ліга: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця

"Барселона" / © Associated Press

Від 30 січня до 2 лютого відбудуться матчі 22-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.

Він розпочнетья у п'ятницю, 30 січня, грою між "Еспаньйолом" та "Алавесом".

У суботу, 31 січня, "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців – півзахисник Віктор Циганков, форвард Владислав Ванат і воротар Владислав Крапивцов – спробує обіграти "Реал Ов'єдо".

Того ж дня мадридський "Атлетіко" зійдеться з "Леванте", а "Барселона" протистоятиме "Ельче".

У неділю, 1 лютого, мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийме "Райо Вальєкано", тоді як "Атлетик" Більбао намагатиметься здолати "Реал Сосьєдад".

Завершиться тур у понеділок, 2 лютого, поєдинком між "Мальоркою" та "Севільєю".

Розклад і результати матчів 22-го туру Ла Ліги

П'ятниця, 30 січня

22:00 "Еспаньйол" – "Алавес"

Субота, 31 січня

15:00 "Реал Ов'єдо" – "Жирона"

17:15 "Осасуна" – "Вільярреал"

19:30 "Леванте" – "Атлетіко"

22:00 "Ельче" – "Барселона"

Неділя, 1 лютого

15:00 "Реал" Мадрид – "Райо Вальєкано"

17:15 "Бетіс" – "Валенсія"

19:30 "Хетафе" – "Сельта"

22:00 "Атлетик" – "Реал Сосьєдад"

Понеділок, 2 лютого

22:00 "Мальорка" – "Севілья"

Таблиця Ла Ліги після 21-го туру