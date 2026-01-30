- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 43
- Час на прочитання
- 1 хв
Ла Ліга: розклад і результати матчів 22-го туру чемпіонату Іспанії з футболу, таблиця
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 22-го туру чемпіонату Іспанії з футболу в елітному дивізіоні, а також турнірну таблицю.
Від 30 січня до 2 лютого відбудуться матчі 22-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2025/26.
Він розпочнетья у п'ятницю, 30 січня, грою між "Еспаньйолом" та "Алавесом".
У суботу, 31 січня, "Жирона", у складі якої виступають одразу троє українців – півзахисник Віктор Циганков, форвард Владислав Ванат і воротар Владислав Крапивцов – спробує обіграти "Реал Ов'єдо".
Того ж дня мадридський "Атлетіко" зійдеться з "Леванте", а "Барселона" протистоятиме "Ельче".
У неділю, 1 лютого, мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна прийме "Райо Вальєкано", тоді як "Атлетик" Більбао намагатиметься здолати "Реал Сосьєдад".
Завершиться тур у понеділок, 2 лютого, поєдинком між "Мальоркою" та "Севільєю".
Розклад і результати матчів 22-го туру Ла Ліги
П'ятниця, 30 січня
22:00 "Еспаньйол" – "Алавес"
Субота, 31 січня
15:00 "Реал Ов'єдо" – "Жирона"
17:15 "Осасуна" – "Вільярреал"
19:30 "Леванте" – "Атлетіко"
22:00 "Ельче" – "Барселона"
Неділя, 1 лютого
15:00 "Реал" Мадрид – "Райо Вальєкано"
17:15 "Бетіс" – "Валенсія"
19:30 "Хетафе" – "Сельта"
22:00 "Атлетик" – "Реал Сосьєдад"
Понеділок, 2 лютого
22:00 "Мальорка" – "Севілья"