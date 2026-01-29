Абсолютне шаленство: як "Бенфіка" та Моурінью святкували гол Трубіна у ворота "Реала"

Жозе Моурінью, "Бенфіка" / © Associated Press

У Мережі завірусилася шалена реакція футболістів "Бенфіки" та головного тренера команди Жозе Моурінью на вирішальний гол українського воротаря Анатолія Трубіна в матчі заключного туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26 проти мадридського "Реала".

На 90+8-й хвилині поєдинку, який відбувався у Лісабоні, Трубін ударом головою замкнув подачу зі штрафного та зробив рахунок 4:2 на користь своєї команди. Саме гол Анатолія дозволив "Бенфіці" пробитись до плейоф Ліги чемпіонів.

Одразу після гола Трубіна арбітр зустрічі дав фінальний свисток. А соцмережі заполонили фото та відео яскравого епізоду та нестримного святкування українського воротаря, його одноклубників та тренера.

Вітав Трубіна навіть зірковий голкіпер "Реала" Тібо Куртуа, ворота якого вразив Анатолій.

Завдяки голу Трубіна португальський клуб з 9 очками та різницею забитих і пропущених м'ячів -2 (10:12) замкнув топ-24 загальної турнірної таблиці основного етапу Ліги чемпіонів. "Орли" в останній момент обійшли французький "Марсель", у якого також 9 балів, але різниця голів -3 (11:14).

Свого суперника у стикових матчах за вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів лісабонці дізнаються під час жеребкування, яке відбудеться у п'ятницю, 30 січня. Перші поєдинки цієї стадії заплановано на 17/18 лютого, а зустрічі у відповідь – 24/25 лютого.

Раніше повідомлялося, що гол Трубіна у ворота "Реала" номіновано на звання найкращого в турі Ліги чемпіонів.