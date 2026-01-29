Трубін прокоментував свій неймовірний гол у переможному матчі Ліги чемпіонів проти "Реала"

Анатолій Трубін / © Associated Press

Реклама

Український воротар "Бенфіки" Анатолій Трубін прокоментував свій неймовірний гол у домашньому матчі заключного туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26 проти мадридського "Реала".

На 90+8-й хвилині поєдинку Трубін ударом головою замкнув подачу зі штрафного біля воріт іспанського клубу та встановив остаточний рахунок поєдинку – 4:2 на користь лісабонського клубу.

Саме гол Трубіна став вирішальним для "Бенфіки" й підняв португальську команду на останнє прохідне місце до плейоф Ліги чемпіонів.

Реклама

"Мій дебют у Лізі чемпіонів починався з матчу проти "Реала". Минуло п'ять років – і знову "Реал". Тільки тепер уже з "Бенфікою". І з іншим відчуттям себе на полі. Іноді футбол дозволяє більше, ніж ти плануєш. Навіть гол. Дякую всім, хто вболівав і був з нами сьогодні", – написав Анатолій у себе в Instagram.

"Перед цим я не розумів, що нам потрібно. Томас Араухо та Антоніу Сілва сказали: "один, треба ще один". Я спершу подумав: що? Але потім побачив, що всі кажуть мені йти вперед, зокрема тренер. Тож я вирушив до штрафного майданчика і... Не знаю. Не знаю, що сказати. Шалений момент. Був схожий проти "Порту", тоді я був близьким, щоб забити. Але тепер забив. Навіть не знаю, що сказати", – цитує слова Трубіна A Bola.

Завдяки голу Трубіна португальський клуб з 9 очками та різничею забитих і пропущених м'ячів -2 (10:12) замкнув топ-24 загальної турнірної таблиці основного етапу Ліги чемпіонів. "Орли" в останній момент обійшли французький "Марсель", у якого також 9 балів, але різниця голів -3 (11:14).

Свого суперника у стикових матчах за вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів лісабонці дізнаються під час жеребкування, яке відбудеться у п'ятницю, 30 січня. Перші поєдинки цієї стадії заплановано на 17/18 лютого, а зустрічі у відповідь – 24/25 лютого.