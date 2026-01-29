Трубіна визнали автором найкращого гола туру в Лізі чемпіонів – епічне відео

Анатолій Трубін / © Associated Press

Реклама

Гол українського воротаря "Бенфіки" Анатолія Трубіна в матчі проти мадридського "Реала" визнано найкращим за підсумками заключного туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Трубін на 90+8-й хвилині поєдинку ударом головою замкнув подачу зі штрафного та зробив рахунок 4:2 на користь "Бенфіки". Саме гол Анатолія дозволив "орлам" пробитись до плейоф Ліги чемпіонів.

Реклама

У голосуванні за автора найкращого гола туру в Лізі чемпіонів 24-річний український голкіпер обійшов трьох інших футболістів: півзахисника "Пафоса" Владома Драгоміра, форварда "Челсі" Жоау Педру та захисника "Інтера" Федеріко Дімарко.

Відео гола Трубіна

Завдяки голу Трубіна португальський клуб з 9 очками та різницею забитих і пропущених м'ячів -2 (10:12) замкнув топ-24 загальної турнірної таблиці основного етапу Ліги чемпіонів. "Орли" в останній момент обійшли французький "Марсель", у якого також 9 балів, але різниця голів -3 (11:14).

Свого суперника у стикових матчах за вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів лісабонці дізнаються під час жеребкування, яке відбудеться у п'ятницю, 30 січня. Перші поєдинки цієї стадії заплановано на 17/18 лютого, а зустрічі у відповідь – 24/25 лютого.

Раніше повідомлялося, що Трубін увійшов до команди тижня Ліги чемпіонів.

Реклама

Також ми розповідали, що Трубін прокоментував свій неймовірний гол у матчі Ліги чемпіонів проти "Реала".