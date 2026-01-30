Путініст Стівен Сігал позбувається нерухомості в Росії: відома причина та сума продажу

Стівен Сігал і його будинок в РФ / © Getty Images

Американський скандальний актор Стівен Сігал, який неодноразово публічно демонстрував лояльність до Кремля та особисто Володимира Путіна, виставив на продаж елітну нерухомість у РФ.

Йдеться про чималий заміський маєток у районі Рубльовки. За інформацією російських Telegram-каналів, особняк площею близько 500 квадратних метрів розташований на території закритого котеджного містечка, де налічується лише 22 приватні домоволодіння.

У головному будинку Стівена облаштовано кілька спалень, робочий кабінет, власний кінотеатр, винну кімнату та гараж. Також на ділянці є окремий гостьовий будинок із лазнею та зона відпочинку з альтанкою і барбекю.

Будинок Стівена Сігала

Орієнтовна вартість нерухомості становить майже 9,5 мільйона доларів. При цьому повідомляється, що Сігал придбав цей маєток 2019 року значно дешевше — за суму в межах до 1,3 млн дол. Зазначається, що путініст майже не мешкав у цьому будинку, а рішення про продаж пов’язують із його переїздом до іншого заміського об’єкта.

До слова, актор Стівен Сігал здобув світову популярність у 1990-х роках завдяки бойовикам «Над законом», «В облозі» та «В ім’я справедливості». Втім, упродовж останніх років його ім’я дедалі частіше фігурує не у контексті кіно, а через політичні симпатії.

Маріонетка Путіна 2016 року отримав російське громадянство, не відмовившись від американського паспорта. Після цього Сігал регулярно з’являвся на заходах за участі керівництва РФ та відкрито висловлював підтримку політики Кремля. Актор не цурався публічно називати диктатора Володимира Путіна своїм другом і неодноразово ставав на бік Росії у публічних заявах, зокрема й після початку повномасштабної війни проти України.