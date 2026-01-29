Рибчинський розніс Іво Бобула за заяви про Лорак і Повалій: "Прощавай, блудний сину України"

Іво Бобул, Євген Рибчинський

Український поет і композитор Євген Рибчинський різко відреагував на резонансні заяви Народного артиста України Іво Бобула, який дозволив собі дати позитивну оцінку зрадницям Ані Лорак і Таїсії Повалій.

Гостра критика здійнялася після виходу інтерв’ю Дмитра Гордона та Бобула. Спершу інтерв’юер та гість перейшли на російську мову спілкування, аргументуючи це потребою для розуміння «усього світу». Але так само українців у коментарях обурили роздуми співака про двох відомих зрадниць України.

Зокрема, артист визнав Лорак і Повалій «прекрасними співачками». На думку Іво, Лорак «вимушена була піти через поставлені умови» та буцімто через те, що «стала комусь невигідною» в Україні. Хоча й додав, що «не виправдовує її», але продовжив підігрівати російські наративи.

Співак так само у краху української кар’єри Таїсії Повалій вбачає «помилку» України та нібито «цькування народної артистки». Бобул заявив, що «артисти не можуть сказати президенту „я не буду“» і зі словами «я не виправдовую» став захищати її скандальний виступ перед Януковичем. Також артист наголосив, що на рішення Повалій значною мірою вплинув її чоловік-продюсер Ігор Ліхута, який нині мешкає в Росії.

Іво Бобул / © Youtube/В гостях у Гордона

Своєю чергою Рибчинський в Facebook-коментарі назвав таку позицію Іво Бобула неприйнятною в умовах війни та наголосив, що замість чіткої громадянської позиції Бобул фактично став на бік тих, хто зробив вибір на користь країни-агресора. Тож розгнівався й публічно послав Народного артиста.

«Під час суцільного геноциду українського народу Бобул не те, що не став радикальним патріотом, він ще й проспівав дифірамби Януковичу і виправдав зраду двох запроданок-колаборанток Лорак і Повалій. Прощавай, ще один блудний сину України! Йди за крейсером „Москва“!» — написав Рибчинський.

Коментар Євгена Рибчинського / © Facebook

Окремо Рибчинський-молодший нагадав, що ще 2021 року — на сьомому році війни з РФ — Іво Бобул презентував російськомовну пісню «Грешный ангел», що також викликало хвилю обурення в українському суспільстві.

