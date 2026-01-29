- Дата публікації

Ольга Сумська показала, як із батарейок зробити ліхтарик: "Світить до трьох років, коштує копійки"
Артистка розсекретила лайфгак, який точно не буде зайвим на період вимкнень світла.
Українська акторка Ольга Сумська показала, як із батарейок зробити ліхтарик.
Знаменитість розсекретила лайфгак, який точно не буде зайвим у період вимкнень електроенергії. Зокрема, артистка показала, як освітити приміщення з підручних засобів. Задля цього Ользі Сумській знадобились дві батарейки, світлодіод та паяльник.
Чоловік знаменитості – актор Віталій Борисюк – це все з'єднав. Що важливо, батарейки треба припаяти різними полюсами, а з іншого боку приєднати світлодіод, який дає світло. Як говорить Ольга Сумська, такі "світлячки надії" можна розкласти у квартирі, яка буде освітлюватися.
"Як зробити світлячок: берете дві пальчикові батарейки та один світлодіод, з однієї сторони батарейки з'єднуються паяльником різними полюсами, а з іншої припаяти світлодіод! Світить до трьох років! Безперервно! Коштує копійки", - ділиться знаменитість.
Відео Ольги Сумської прокоментувала модель Міла Кузнєцова. Вона поділилась своїм досвідом. Модель говорить, що, на жаль, такі ліхтарики дають світло до пів року, а далі починають тьмяніти. Міла також додала, що використовувала як і дорогі батарейки, так і дешеві, але результат однаковий.
