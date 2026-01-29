Ольга Сумська показала, як із батарейок зробити ліхтарик: "Світить до трьох років, коштує копійки"

Ольга Сумська / © instagram.com/olgasumska

Українська акторка Ольга Сумська показала, як із батарейок зробити ліхтарик.

Знаменитість розсекретила лайфгак, який точно не буде зайвим у період вимкнень електроенергії. Зокрема, артистка показала, як освітити приміщення з підручних засобів. Задля цього Ользі Сумській знадобились дві батарейки, світлодіод та паяльник.

Чоловік знаменитості – актор Віталій Борисюк – це все з'єднав. Що важливо, батарейки треба припаяти різними полюсами, а з іншого боку приєднати світлодіод, який дає світло. Як говорить Ольга Сумська, такі "світлячки надії" можна розкласти у квартирі, яка буде освітлюватися.

"Як зробити світлячок: берете дві пальчикові батарейки та один світлодіод, з однієї сторони батарейки з'єднуються паяльником різними полюсами, а з іншої припаяти світлодіод! Світить до трьох років! Безперервно! Коштує копійки", - ділиться знаменитість.

Відео Ольги Сумської прокоментувала модель Міла Кузнєцова. Вона поділилась своїм досвідом. Модель говорить, що, на жаль, такі ліхтарики дають світло до пів року, а далі починають тьмяніти. Міла також додала, що використовувала як і дорогі батарейки, так і дешеві, але результат однаковий.

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська показувала, як із чоловіком у блекаут готувала вечерю на даху. Також артистка ділилась, який вигляд у цей час мав нічний Київ.