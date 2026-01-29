ТСН у соціальних мережах

Екологічна сталь - це матеріал майбутнього: СЕО Метінвесту розповів про модель модернізації для України

Сталь – це матеріал, який придатний до переробки, і це робить її унікальним продуктом майбутнього. Тому головне завдання, яке стоїть зараз перед світом – зробити її виробництво максимально екологічним, і Україна теж залучена у ці процеси. Про це розповів генеральний директор Метінвест Юрій Риженков у інтерв’ю CBS News, під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі.  

Попри сприйняття сталі як «брудного» продукту, саме вона може стати матеріалом майбутнього, переконаний він. 

«Сталь - це найбільш придатний до переробки матеріал: її можна переробляти на 100% і використовувати знову й знову. У поєднанні з низьковуглецевим виробництвом вона може стати справді сталим матеріалом», - підкреслив Риженков. 

За оцінкою CEO Метінвесту, запаси залізної руди у світі та в Україні забезпечують галузі перспективу більш ніж на 100 років, а перехід до низьковуглецевої та вуглецево-нейтральної сталі відкриває для неї нові ринки та сфери застосування.

Зараз декарбонізація та підвищення ефективності є загальносвітовим трендом металургії як у ЄС, так і в Україні, каже Риженков. Метінвест працює над зменшенням впливу на довкілля на всіх етапах - від видобутку руди до постачання готової продукції клієнтам. Ключовим елементом цієї стратегії став проєкт Metinvest Adria в італійському Пйомбіно, який має стати одним із найсучасніших металургійних заводів у Європі.

«Цей пілотний проєкт ми плануємо використати як прототип для відновлення й модернізації наших українських потужностей після війни», - зазначив Риженков. 

Водночас він пояснив, що через війну компанія не може здійснювати масштабні інвестиції в Україні, тому європейський майданчик фактично формує модель майбутньої низьковуглецевої металургії. 

Говорячи про виклики війни, очільник Метінвесту також визнав, що компанія втратила майже половину бізнесу - два найбільші металургійні комбінати в Маріуполі були повністю зруйновані у 2022 році. Але компанія вистояла: перебудувала логістику, адаптувала ланцюги постачання, та зосередилася на безпеці персоналу, який працює в умовах постійних обстрілів, і підтримці Сил Оборони України. 

«Також від початку вторгнення рішення нашого акціонера Ріната Ахметова було таким: підтримувати Збройні сили України та країну загалом. Насправді зараз він проводить більшість часу в Києві, разом із країною та співгромадянами. Він заснував Сталевий Фронт, який об’єднує всі його бізнеси для допомоги Силам оборони. Ми, напевно, є найбільшим донором Збройних сил. За останні чотири роки на підтримку українського народу та війська Метінвест передав понад $200 млн, і половина цієї суми спрямована на потреби Сил оборони», - зауважив Риженков.  

За його словами, Метінвест виготовляє для армії та захисту військових сталеві підземні шпиталі, які здатні витримати пряме влучання ракети, захисні екрани для техніки, плити для бронежилетів і низку інших виробів. 

«З одного боку, це вагома підтримка українських військових. З іншого - це дуже потужний мотиваційний чинник для наших людей. Адже вони розуміють: навіть не перебуваючи на передовій, вони беруть участь в обороні та є невіддільною частиною оборонної системи країни», - зауважив Риженков. 

Одночасно компанія працює над формуванням кадрового резерву та підготовці фахівців для післявоєнної відбудови: перший в Україні приватний гірничо-металургійний університет Метінвест Політехніка працює з 2022 року, та пропонує 19 бакалаврських, 21 магістерську і п’ять докторських програм.

