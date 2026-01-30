ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
744
Время на прочтение
2 мин

Путинист Стивен Сигал избавляется от недвижимости в России: известна причина и сумма продажи

Скандальная звезда не планирует отрекаться от диктаторского режима.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Стивен Сигал и его дом в РФ

Стивен Сигал и его дом в РФ / © Getty Images

Американский скандальный актер Стивен Сигал, который неоднократно публично демонстрировал лояльность к Кремлю и лично Владимиру Путину, выставил на продажу элитную недвижимость в РФ.

Речь идет о большом загородном имении в районе Рублевки. По информации российских Telegram-каналов, особняк площадью около 500 квадратных метров расположен на территории закрытого коттеджного городка, где насчитывается всего 22 частных домовладения.

В главном доме Стивена обустроены несколько спален, рабочий кабинет, собственный кинотеатр, винная комната и гараж. Также на участке есть отдельный гостевой дом с баней и зона отдыха с беседкой и барбекю.

Дом Стивена Сигала

Дом Стивена Сигала

Дом Стивена Сигала

Дом Стивена Сигала

Дом Стивена Сигала

Дом Стивена Сигала

Ориентировочная стоимость недвижимости составляет почти 9,5 миллиона долларов. При этом сообщается, что Сигал приобрел это имение в 2019 году значительно дешевле — за сумму в пределах до 1,3 млн долл. Отмечается, что путинист почти не жил в этом доме, а решение о продаже связывают с его переездом в другой загородный объект.

Дом Стивена Сигала

Дом Стивена Сигала

Дом Стивена Сигала

Дом Стивена Сигала

К слову, актер Стивен Сигал получил мировую известность в 1990-х годах благодаря боевикам «Над законом», «В осаде» и «Во имя справедливости». Впрочем, в последние годы его имя все чаще фигурирует не в контексте кино, а из-за политических симпатий.

Марионетка Путина в 2016 году получил российское гражданство, не отказавшись от американского паспорта. После этого Сигал регулярно появлялся на мероприятиях с участием руководства РФ и открыто выражал поддержку политики Кремля. Актер не чурался публично называть диктатора Владимира Путина своим другом и неоднократно становился на сторону России в публичных заявлениях, в том числе и после начала полномасштабной войны против Украины.

Дата публикации
Количество просмотров
744
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie