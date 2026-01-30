Стивен Сигал и его дом в РФ / © Getty Images

Американский скандальный актер Стивен Сигал, который неоднократно публично демонстрировал лояльность к Кремлю и лично Владимиру Путину, выставил на продажу элитную недвижимость в РФ.

Речь идет о большом загородном имении в районе Рублевки. По информации российских Telegram-каналов, особняк площадью около 500 квадратных метров расположен на территории закрытого коттеджного городка, где насчитывается всего 22 частных домовладения.

В главном доме Стивена обустроены несколько спален, рабочий кабинет, собственный кинотеатр, винная комната и гараж. Также на участке есть отдельный гостевой дом с баней и зона отдыха с беседкой и барбекю.

Ориентировочная стоимость недвижимости составляет почти 9,5 миллиона долларов. При этом сообщается, что Сигал приобрел это имение в 2019 году значительно дешевле — за сумму в пределах до 1,3 млн долл. Отмечается, что путинист почти не жил в этом доме, а решение о продаже связывают с его переездом в другой загородный объект.

К слову, актер Стивен Сигал получил мировую известность в 1990-х годах благодаря боевикам «Над законом», «В осаде» и «Во имя справедливости». Впрочем, в последние годы его имя все чаще фигурирует не в контексте кино, а из-за политических симпатий.

Марионетка Путина в 2016 году получил российское гражданство, не отказавшись от американского паспорта. После этого Сигал регулярно появлялся на мероприятиях с участием руководства РФ и открыто выражал поддержку политики Кремля. Актер не чурался публично называть диктатора Владимира Путина своим другом и неоднократно становился на сторону России в публичных заявлениях, в том числе и после начала полномасштабной войны против Украины.