Каменских неожиданно заговорила о "несчастливом конце любви" и заинтриговала личным признанием

Настя Каменских / © instagram.com/kamenskux

Реклама

Украинская певица Настя Каменских, которая после языкового скандала с брендом украшений окончательно переехала за границу, неожиданно вышла на откровенный диалог с подписчиками.

В Instagram артистка пообещала в ближайшее время показать себя без сценических масок. В первом ролике Каменских обратилась к аудитории на испанском языке. На фоне ночного города она появилась в эффектном красном мини-платье и черных туфлях на каблуках, дополнив образ ярким макияжем. Прогуливаясь по улицам, Настя совместила обольстительную картинку с глубокими размышлениями.

Певица призналась, что ее публичный образ часто не имеет ничего общего с тем, какой она есть на самом деле. Каменских откровенно рассказала о собственной уязвимости, эмоциональности и внутренней силе, подчеркнув, что за глянцем скрывается совсем другая женщина.

Реклама

«Я — NK, но не та, которую вы видите в заголовках или на красных дорожках. Я — женщина с вопросами, болью и дерзостью. Слишком чувствительная. Слишком сильная. Слишком „другая“. И мне стало интересно: кем мы являемся тогда, когда на нас никто не смотрит?» — обратилась она к поклонникам.

Пост Насти Каменских / © instagram.com/kamenskux

Отдельно Настя затронула тему любви, которая, по ее словам, не всегда имеет счастливый финал. Эти слова сразу вызвали волну обсуждений на фоне слухов о возможных проблемах в ее браке с Потапом, ведь супруги избегают комментариев и очень редко появляются вместе на публике.

«Это мой маленький сериал о большой жизни. О любви, которая не всегда имеет счастливый конец; о силе просыпаться, когда не хочется; о смелости быть собой. Иногда мысли звучат громче каблуков в пустом городе — особенно тогда, когда ты наконец начинаешь слышать себя», — подытожила Каменских.

Напомним, недавно жена ведущего Владимира Остапчука призналась, что ей не нравится в муже.