Женя Кот показал, какой была его экзотическая свадьба на Таити с Натальей Татаринцевой

Женя Кот и Наталья Татаринцева / © instagram.com/kot_jenya

Реклама

Украинский хореограф Женя Кот показал, какой была его экзотическая свадьба на Таити с женой, гимнасткой Натальей Татаринцевой.

Танцор сообщил об особенных датах в его семье. Знаменитость вместе с возлюбленной празднует 11-ю годовщину отношений и 7-ю брака. По случаю этого Женя Кот опубликовал пост в Instagram, где собрал серию архивных фотографий с избранницей.

Женя Кот и Наталья Татаринцева / © instagram.com/kot_jenya

Пользователи обратили внимание на особенный кадр. Снимок был сделан во время экзотической свадьбы Жени Кота и Натальи Татаринцевой, которую те праздновали на острове Таити. Супруги выбрали соответствующие наряды: невеста - блестящее платье, а жених - белый костюм. Образ они дополнили венками и бусами из цветов.

Реклама

Женя Кот и Наталья Татаринцева / © instagram.com/kot_jenya

"Высокий результат: 11 лет вместе, 7 лет в браке, 1 ребенок (сладкая девочка). Дальше будет", - подписал фотографии хореограф.

Тем временем пользователи просто засыпали супругов поздравлениями. Фанаты пожелали им много счастливых лет вместе и отметили, что дальше - только лучше.

Женя Кот, Наталья Татаринцева и их дочь / © instagram.com/kot_jenya

Будьте счастливы! Держитесь вместе! Будьте примером для подражания! Вы прекрасны!

Какие вы классные, с каждым годом все лучше и лучше!

Приумножайте свою любовь и счастье, вы очень крутые!

Отметим, Женя Кот и Наталья Татаринцева познакомились в 2015 году благодаря проекту "Україна має талант", где гимнастка была участницей, а танцор - ее режиссером-постановщиком. 18 января 2019 года пара официально заключила брак. В июле 2024-го у влюбленных родился первенец - дочь Леля.

Женя Кот и Наталья Татаринцева / © instagram.com/kot_jenya

Напомним, недавно Женя Кот перенес операцию. Танцор уже раскрыл, что именно ему удаляли хирургически.