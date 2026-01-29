- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 462
- Время на прочтение
- 1 мин
Экс-муж Дженнифер Лопес Марк Энтони станет отцом в восьмой раз: его молодая жена беременна
Для супругов это будет второй общий ребенок.
Экс-муж американской певицы Дженнифер Лопес - музыкант Марк Энтони - станет отцом в восьмой раз.
Молодая жена артиста - 26-летняя модель Надя Фаррейра - беременна. Радостной новостью супруги поделилась в Instagram, опубликовав совместный пост. Влюбленные символично раскрыли будущее пополнение в семье в третью годовщину их брака.
Пара опубликовала фото, на котором Фаррейра демонстрирует свой заметно округлившийся животик. Тем временем Марк Энтони с их сыном осторожно положили на него руки. Как отметили влюбленные, в третью годовщину брака они получили просто невероятный подарок.
"Какой замечательный подарок дает нам жизнь. Марко собирается стать старшим братом", - отметили влюбленные.
К слову, для Марка Энтони и Нади Фаррейры, которые заключили брак 28 января 2023 года, этот ребенок станет вторым. Пара уже воспитывает общего сына Марко, который родился в 2023-м.
Также Марк Энтони от бывших отношений воспитывает шестерых детей. Дочь Ариана и сын Чейз появились на свет, когда музыкант крутил роман с Дебби Росадо. Модель Даяна Торрес родила артисту сыновей Кристиана и Райана. В браке с Дженнифер Лопес на свет появились близнецы Эмми и Максимилиан.
