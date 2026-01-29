В изумрудном платье: красивая герцогиня Софи приехала на премьеру фильма про короля

Герцогиня Софи / © Getty Images

Реклама

Невестка короля приехала посмотреть фильм «В поисках гармонии: видение короля», который впервые показали в королевском дворце.

61-летняя герцогиня Эдинбургская приехала на мероприятие в изумрудном макси-платье от Galvan London с драпировкой на талии и невысоким воротом, обула туфли на каблуках от Dior из черной замши и дополнила аутфит браслетом Happy Diamonds из розового золота и бриллиантов от Chopard.

Герцогиня Софи и Софи Харнет / © Getty Images

Также у Софи была красивая прическа, волосы она собрала в низкий небрежный пучок, сделала легкий вечерний макияж и надела крупные серьги-висюльки.

Реклама

Герцогиня Софи / © Getty Images

Главенствовали на этом мероприятии король Чарльз и королева Камилла. Ее Величество надела потрясающее бархатное платье и брошь ручной работы.