В изумрудном платье: красивая герцогиня Софи приехала на премьеру фильма про короля
Герцогиня Эдинбургская Софи присутствовала на премьере фильма про короля Чарльза в Виндзорском замке.
Невестка короля приехала посмотреть фильм «В поисках гармонии: видение короля», который впервые показали в королевском дворце.
61-летняя герцогиня Эдинбургская приехала на мероприятие в изумрудном макси-платье от Galvan London с драпировкой на талии и невысоким воротом, обула туфли на каблуках от Dior из черной замши и дополнила аутфит браслетом Happy Diamonds из розового золота и бриллиантов от Chopard.
Также у Софи была красивая прическа, волосы она собрала в низкий небрежный пучок, сделала легкий вечерний макияж и надела крупные серьги-висюльки.
Главенствовали на этом мероприятии король Чарльз и королева Камилла. Ее Величество надела потрясающее бархатное платье и брошь ручной работы.