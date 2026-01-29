ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
84
Время на прочтение
1 мин

В изумрудном платье: красивая герцогиня Софи приехала на премьеру фильма про короля

Герцогиня Эдинбургская Софи присутствовала на премьере фильма про короля Чарльза в Виндзорском замке.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Герцогиня Софи

Герцогиня Софи / © Getty Images

Невестка короля приехала посмотреть фильм «В поисках гармонии: видение короля», который впервые показали в королевском дворце.

61-летняя герцогиня Эдинбургская приехала на мероприятие в изумрудном макси-платье от Galvan London с драпировкой на талии и невысоким воротом, обула туфли на каблуках от Dior из черной замши и дополнила аутфит браслетом Happy Diamonds из розового золота и бриллиантов от Chopard.

Герцогиня Софи и Софи Харнет / © Getty Images

Герцогиня Софи и Софи Харнет / © Getty Images

Также у Софи была красивая прическа, волосы она собрала в низкий небрежный пучок, сделала легкий вечерний макияж и надела крупные серьги-висюльки.

Герцогиня Софи / © Getty Images

Герцогиня Софи / © Getty Images

Главенствовали на этом мероприятии король Чарльз и королева Камилла. Ее Величество надела потрясающее бархатное платье и брошь ручной работы.

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
84
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie