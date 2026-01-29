Марго Робби надела легендарное колье Элизабет Тейлор с бриллиантом "Тадж Махал" на премьеру фильма

Марго Робби / © Associated Press

Марго Робби сыграла роль Кэтрин Эрншоу в новой экранизации романа Эмили Бронте «Грозовой перевал». Мировая премьера фильма состоялась в Лос-Анджелесе 28 января, а к фотографам актриса вышла в изысканном эксклюзивном платье от Модного дома Schiaparelli.

Марго Робби на премьере фильма «Грозовой перевал» в Лос-Анджелесе / © Associated Press

Однако не только роскошный наряд привлек внимание публики, ведь все же главной изюминкой образа Робби стало украшение на ее шее — колье в виде большого золотого сердца на цепочке.

Марго Робби на премьере фильма «Грозовой перевал» в Лос-Анджелесе / © Associated Press

Главной особенностью украшения является то, что это на самом деле огромный бриллиант названный «Тадж-Махал» в форме сердца, который оправлен в колье от Cartier, о чем Марго сама рассказала журналистам на мероприятии.

Ранее драгоценность принадлежала британской актрисе Элизабет Тейлор — ей колье подарил муж Ричард Бертон на 40-летие, поскольку она была большой ценительницей и коллекционером драгоценностей.

Элизабет Тейлор хвастается гостям на своем дне рождении подарком от мужа — колье «Тадж-Махал», 1972 год / © Getty Images

Роскошный кулон в форме сердца, инкрустированный нефритом и дополненный авторской цепочкой из золота, рубинов и бриллиантов, имеет надпись на языке парси: «Любовь вечна», а также имя Нур-Джахан — первой женщины, которая получила это украшение в подарок от своего мужа, могольского императора Шаха Джахангира. Драгоценность впоследствии перешла по наследству к их сыну Шаху Джахану, который подарил кулон своей жене Мумтаз-Махал, говорится на сайте Vogue.

Украшение «Тадж-Махал» на выставке / © Getty Images

Когда женщина умерла, он велел построить мавзолей Тадж-Махал в память о ней. Следовательно, название бриллианта было вдохновлено этим монументом.

Тадж-Махал, Индия. Пятый император построил его в память о своей жене, которая умерла в 1630 году после рождения 14-го ребенка. Строительство началось в 1631 году и продолжалось почти 22 года / © Associated Press

Впоследствии украшение приобрел бренд Cartier. Сначала оно было закреплено на традиционном индийском шелковом шнуре, но позже штатный дизайнер Cartier Альфред Дуранте создал для него золотую цепь с рубинами, украшенную ронделями и кистями. В 1972 году президент Cartier Майкл Томас показал это колье Бертону и Тейлор в международном отеле аэропорта Кеннеди — супруги собирались в отпуск, а Бертон попросил Cartier посоветовать подарки ко Дню святого Валентина и дню рождения Тейлор, 27 февраля. Бертон тайно приобрел украшение и преподнес его Тейлор в качестве сюрприза во время праздников

Кулон «Тадж-Махал», которым раньше владела Элизабет Тейлор / © Associated Press

В декабре 2011 года украшение продали за 8,8 миллиона долларов в рамках масштабной распродажи наследия Тейлор, установив на то время рекорд для индийских драгоценностей.

«Мы были в восторге, когда с нами связался Эндрю, и предложили ему бриллиант „Тадж-Махал“, чтобы Марго Робби надела его на мировую премьеру „Грозового перевала“, — рассказал Тим Мендельсон, поверенный Фонда Элизабет Тейлор, — «Элизабет очень ценила символику украшений, и ни одно другое изделие из ее легендарной коллекции не является настолько тесно связанным с эпической, неоспоримой и бурной любовью, преодолевающей время и даже смерть, как бриллиант „Тадж-Махал“», — добавил он.

Кулон «Тадж-Махал», которым раньше владела Элизабет Тейлор / © Associated Press

Хотя тренд на эстетику Старого Голливуда на красных дорожках не подает признаков угасания, этот жест со стороны Марго Робби воспринимается как трогательное чествование еще одной любви, определившей культурную эпоху. Также выбор украшения подпитывает предположения о тоне и направлении фильма Эмералд Феннелл «Грозовой перевал», ведь ленту уже называют не просто переосмыслением готического романа Эмили Бронте, а высоко стилизованной, подрывной одой драматическим любовным историям и мучительной одержимости.