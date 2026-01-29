Роскошная Кейт Уинслет посетила премьеру фильма про короля Чарльза III

Кейт Уинслет / © Associated Press

Фильм «В поисках гармонии: видение короля» впервые показали в королевском дворце. Это 90-минутный документальный фильм о главном принципе жизни и деятельности короля, как принца и монарха: «мы — часть природы, а не отделены от нее», — говорит Чарльз.

Будучи принцем Уэльским, он написал книгу с тем же названием в 2010 году — она вот-вот будет переиздана — и теперь у нас есть ее экранизация.

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

В документальном фильме, который выйдет на Prime Video в следующем месяце, рассказывается о многолетней приверженности короля Чарльза III вопросам охраны окружающей среды.

Кейт Уинслет, которая озвучивает документальный фильм, возглавила число звезд, присутствовавших на премьере в Виндзорском замке. Она появилась на мероприятии в обтягивающем черном платье на одно плечо, украшенном полосатыми вставками из пайеток. Уинслет также сделала красивую укладку волнами, легкий макияж и надела серьги-висюльки.

Кейт Уинслет / © Associated Press

Ее запечатлели в момент, когда актриса слала кому-то воздушный поцелуй на показе.

Кейт Уинслет / © Associated Press

В Виндзорским замок в этот вечер прибыло много звездных гостей, среди которых были дама Джуди Денч и Бенедикт Камбербэтч со своей супругой Софи Хантер. Король Чарльз и королева Камилла главенствовали на мероприятии.