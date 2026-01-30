Мікрохвильовка сяятиме без дорогої хімії: домашній лайфгаки, які реально працюють

Мікрохвильовка. / © unsplash.com

Мікрохвильову піч потрібно регулярно чистити - навіть якщо бруд не видно одразу. Після кожного використання перевіряйте, чи не залишилися залишків їжі, які слід негайно прибирати, - на обертовій тарілці, стінках чи дверцятах.

Як легко очистити мікрохвильовку за допомогою простих засобів і без дорогої хімії, повідомляє ресурс Kobieta w INTERIA.PL.

Залишки їжі, що прилипають до стінок мікрохвильової печі, можуть підгоріти та вплинути на її якість. Крім того, часом може з’явитися пліснява в щілинах і закутках. Звичайна ганчірка та миючий засіб можуть не впоратися з цим. Однак існують прості способи очищення мікрохвильової печі.

Чищення парою

Іноді достатньо очистити мікрохвильову піч парою. Помістіть миску з водою всередину, встановіть максимальну потужність і увімкніть на хвилину. Потім вийміть миску та протріть стінки сухою ганчіркою.

Щоб посилити ефективність пари, можна додати пів склянки оцту до води. Оцет можна замінити лимонним соком.

Домашній розчин

Якщо ці методи не допомогли, візьміть одну таблетку для посудомийної машини. Розчиніть її в невеликій кількості води до утворення пасти та потріть цією сумішшю внутрішню частину мікрохвильової печі. Коли засіб видалить плями, просто витріть усе паперовим рушником.

Якщо не маєте посудомийної машини, то таблетки можна замінити іншим універсальним засобом. Візьміть харчову соду та змішайте її з водою, аби утворилася паста. Можете додати трохи оцту. Така суміш матиме схожий ефект.

