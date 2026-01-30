Адская ночь в Запорожье: что известно о последствиях ударов

Последствия атаки

В ночь на 30 января россияне ударили по спальному району Запорожья, попав в жилую многоэтажку. Есть раненый.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

«Оккупанты поздно вечером атаковали Запорожье. Под ударом оказался объект промышленной инфраструктуры, а также поврежден дом. Вчера около 22:00 для Запорожской области была угроза применения КАБов, а также регулярно фиксировались дроны над областным центром. В результате вражеской атаки, в многоэтажке в одном из спальных районов Запорожья, вылетели окна, повреждены балконы», — уточнил он.

Враг ударил по объекту промышленной инфраструктуры. В результате атаки начался пожар. На месте работают экстренные службы.

Напомним, на днях россияне совершили обстрел Запорожья.

28 января в Запорожье в результате атаки россиян было повреждено более ста квартир в многоэтажках и не менее 20 автомобилей. Враг ударил во двор жилого дома на рассвете.