Як утеплити вікна: чому від них віє холодом навіть без протягів

Дме від вікна

З настанням зимових холодів багато господарів помічають неприємне явище — від вікна відчутно віє прохолодою, хоча склопакети встановлені герметично і з них не дме у звичному розумінні. Цей ефект часто стає справжньою проблемою для тих, чиє робоче місце або зона відпочинку розташовані поруч із підвіконням. Розуміння природи цього явища дозволяє знайти прості та дієві способи зробити оселю затишнішою без надмірних витрат.

Чому з вікон так дме холодом

Фахівці пояснюють, що відчуття холоду від вікна зазвичай не пов’язане з дірками чи поганими ущільнювачами. Насправді навіть найтепліший двокамерний склопакет завжди залишається значно холоднішим за капітальні стіни будинку. Це створює ефект так званого холодного водоспаду. Тепле повітря всередині кімнати, торкаючись охолодженої поверхні скла, миттєво остигає, стає важчим і починає стрімко стікати вниз до підвіконня та підлоги. Саме цей постійний невидимий рух мас створює ілюзію легкого протягу, який найбільше відчувається на рівні рук або ніг.

Інший важливий фактор пов’язаний із тим, як наше тіло обмінюється теплом із довкіллям. Людина постійно випромінює теплову енергію, яку в нормі повертають навколишні предмети, такі як меблі чи стіни. Проте холодне скло взимку працює за принципом поглинача, воно забирає інфрачервоне тепло людського тіла, не віддаючи нічого натомість. Саме через це виникає відчуття, ніби рука чи плече, повернуті до вікна, замерзають значно швидше за все інше.

Роль опалення та можливі прорахунки

Традиційна архітектурна практика розміщувати батареї опалення саме під вікнами має глибоке практичне значення. Радіатор створює потужну теплову завісу — потік гарячого повітря, що піднімається вгору і перехоплює холодні маси, які йдуть від скла. Це дозволяє нейтралізувати холодний потік ще на підльоті до житлової зони.

У сучасних інтер’єрах, особливо на утеплених балконах або в кабінетах, часто відмовляються від класичних батарей на користь теплої підлоги. Попри те, що така система забезпечує комфортну температуру в усьому приміщенні, вона не завжди здатна створити достатньо інтенсивний вертикальний потік повітря безпосередньо під вікном. У таких випадках холод від скла безперешкодно проникає в глиб кімнати.

Як «утеплити» вікна: доступні рішення для захисту від холоду

Для того, щоб позбутися ефекту холодного вікна, не обов’язково замінювати всю віконну конструкцію. Існує кілька перевірених методів, які допомагають створити додатковий захисний бар’єр. Одним із найефективніших способів є використання звичайних жалюзі або тканинних ролет. Вони створюють невеликий повітряний прошарок між склом і кімнатою, що значно сповільнює рух холодного повітря та допомагає утримувати тепло тіла.

Іншим популярним рішенням є використання спеціальних енергоощадних плівок, які наклеюються безпосередньо на скло. Таке покриття працює за принципом термоса, відбиваючи тепло всередину приміщення.

Крім того, не варто забувати про щільні штори, проте важливо стежити, щоб вони не перекривали доступ тепла від радіатора до самого вікна, інакше на склі може почати з’являтися конденсат.

Для тих, хто шукає максимального комфорту, існують і технологічні новинки, як-от склопакети з підігрівом, які дуже дорогі, в той час як для більшості випадків достатньо грамотного поєднання штор та правильно налаштованої системи опалення.