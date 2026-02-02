- Дата публікації
Росіяни вдарили по ринку з людьми в Харкові: перші подробиці
«Приліт» стався у Слобідському районі Харкова. Наразі відомо про двох постраждалих.
Російські війська атакували бойовим дроном один із ринків Харкова вдень 2 лютого. Наразі відомо про двох постраждалих.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
Через ворожу атаку на Харків сталося влучання по ринку у Слобідському районі.
Наразі відомо, що постраждали двоє людей. Також пошкоджені кілька торгових павільйонів.
До слова, у ніч проти 2 лютого окупанти здійснили масовану атаку дронами на Черкаську область. Щонайменше четверо місцевих мешканців отримали травми. В обласному центрі уламки дронів спричинили пожежі в житловому секторі: вщент зруйновано два будинки, пошкоджено будівлі трьох підприємств та автозаправку. Вибуховою хвилею також зачепило автокооператив, де згоріли кілька автомобілів.