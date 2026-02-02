ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2476
Час на прочитання
1 хв

Росіяни вдарили по ринку з людьми в Харкові: перші подробиці

«Приліт» стався у Слобідському районі Харкова. Наразі відомо про двох постраждалих.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Сліди роботи ППО / Ілюстративне фото

Сліди роботи ППО / Ілюстративне фото / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська атакували бойовим дроном один із ринків Харкова вдень 2 лютого. Наразі відомо про двох постраждалих.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Через ворожу атаку на Харків сталося влучання по ринку у Слобідському районі.

Наразі відомо, що постраждали двоє людей. Також пошкоджені кілька торгових павільйонів.

До слова, у ніч проти 2 лютого окупанти здійснили масовану атаку дронами на Черкаську область. Щонайменше четверо місцевих мешканців отримали травми. В обласному центрі уламки дронів спричинили пожежі в житловому секторі: вщент зруйновано два будинки, пошкоджено будівлі трьох підприємств та автозаправку. Вибуховою хвилею також зачепило автокооператив, де згоріли кілька автомобілів.

Дата публікації
Кількість переглядів
2476
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie