Наші пращурі вважали, що лавровий лист — це запашна спеція, яка ще й має магічні властивості. Часто лист лавра застосовували у ритуалах, які можуть притягнути удачу, покращити фінансове становище, або допоможуть позбутися проблем і негативу.

Про ритуали зі спаленням лаврового листа розповів мольфар Максим Гордєєв.

Спалювати лавровий лист потрібно у певні дні. Кожен відповідає розв’язанню окремої проблеми. Приміром, протягом лютого є чотири потужні дати.

Коли спалювати лист лавра

3 лютого — балансуються теперішні стосунки і притягуються нові

8 лютого — відкриваються грошові дороги і нові можливості

16 лютого — очищення дому від важкої енергетики

25 лютого — запуститься потік фінансового зростання

