Спаліть лавровий лист у чотири дати у лютому — і ваше життя зміниться
Лавровий лист вважають символом удачі, щастя та здійснення бажань.
Наші пращурі вважали, що лавровий лист — це запашна спеція, яка ще й має магічні властивості. Часто лист лавра застосовували у ритуалах, які можуть притягнути удачу, покращити фінансове становище, або допоможуть позбутися проблем і негативу.
Про ритуали зі спаленням лаврового листа розповів мольфар Максим Гордєєв.
Спалювати лавровий лист потрібно у певні дні. Кожен відповідає розв’язанню окремої проблеми. Приміром, протягом лютого є чотири потужні дати.
Коли спалювати лист лавра
3 лютого — балансуються теперішні стосунки і притягуються нові
8 лютого — відкриваються грошові дороги і нові можливості
16 лютого — очищення дому від важкої енергетики
25 лютого — запуститься потік фінансового зростання
