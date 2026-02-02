ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
372
Час на прочитання
1 хв

Спаліть лавровий лист у чотири дати у лютому — і ваше життя зміниться

Лавровий лист вважають символом удачі, щастя та здійснення бажань.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Лавровий лист.

Лавровий лист. / © Pexels

Наші пращурі вважали, що лавровий лист — це запашна спеція, яка ще й має магічні властивості. Часто лист лавра застосовували у ритуалах, які можуть притягнути удачу, покращити фінансове становище, або допоможуть позбутися проблем і негативу.

Про ритуали зі спаленням лаврового листа розповів мольфар Максим Гордєєв.

Спалювати лавровий лист потрібно у певні дні. Кожен відповідає розв’язанню окремої проблеми. Приміром, протягом лютого є чотири потужні дати.

Коли спалювати лист лавра

  • 3 лютого — балансуються теперішні стосунки і притягуються нові

  • 8 лютого — відкриваються грошові дороги і нові можливості

  • 16 лютого — очищення дому від важкої енергетики

  • 25 лютого — запуститься потік фінансового зростання

Нагадаємо, ми писали про те, що слід покласти до свого гаманця, аби гроші у вас були завжди.

Дата публікації
Кількість переглядів
372
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie