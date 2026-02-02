Костянтин Грубич замилував фото з дружиною-красунею під час прогулянки на замерзлій водоймі

Костянтин Грубич / © instagram.com/kostya_hrubych

Український журналіст і телеведучий Костянтин Грубич уперше за тривалий час показав свою дружину Світлану.

Подружжя влаштувало неспішну прогулянку поблизу власного будинку та зробило імпровізовану фотосесію на замерзлій водоймі. Світлинами Грубич поділився в Instagram і водночас відверто розповів про свій емоційний стан у непростий період. Зі слів Костянтина, такі сімейні миті рятують від усіх негараздів.

«Нерви начебто розхристані по шкалі на мінус 10… Натхнення треба нашкрябувати по чайній ложечці. Одну з таких сьогодні дало сонечко за 20-градусного морозу. Вийшли подихати зі Світланкою до нас на берег, що біля будинку. Трішки зарядилися вітаміном D і вірою, що далі буде краще», — поділився шоумен.

Костянтин Грубич з дружиною / © instagram.com/kostya_hrubych

Дружина Костянтина Грубича / © instagram.com/kostya_hrubych

У коментарях підписники тепло відреагували на світлини, зазначивши щирість пари та прості радощі спільного дозвілля.

Костю, у вас чудова дружина. Бережiть одне одного, щоб завжди була усмiшка у вас. Ви найкращi

Я теж так робив. Гарний спосіб підзарядитися

Дуже красиво!

