Гламур
872
1 хв

Леся Нікітюк замилувала фото, як наречений проводить час з їхнім підрослим 7-місячним сином

Знаменитість поділилась родинним знімком.

Валерія Сулима
Леся Нікітюк із нареченим

Леся Нікітюк із нареченим / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська ведуча Леся Нікітюк замилувала фото, як наречений-військовий Дмитро Бабчук проводить час з їхнім сином.

У знаменитості наразі сімейна ідилія. Для Лесі Нікітюк випала рідкісна нагода, коли вона проводить час разом із нареченим та сином. Звичайно ж, ведуча не забуває тішити підписників відповідними світлинами.

В Instagram-stories ведуча показала, як Дмитро Бабчук проводить час із сином. Наречений знаменитості лежав на ліжку. Тим часом у нього на животі зручно розмістився підрослий 7-місячний Оскар. Дмитро Бабчук забавляв синочка.

Наречений Лесі Нікітюк з їхнім сином / © instagram.com/lesia_nikituk

Наречений Лесі Нікітюк з їхнім сином / © instagram.com/lesia_nikituk

Підписувати світлину Леся Нікітюк не стала. Знаменитість лиш залишила смайлик у вигляді білого сердечка. Тим часом підписники ведучої однозначно написали їй чимало компліментів у приватні повідомлення.

Зазначимо, торік в особистому житті Лесі Нікітюк сталися кардинальні зміни. Ведуча у січні 2025-го заручилась із військовим Дмитром Бабчуком. У червні пара стала батьками – знаменитість народила сина Оскара. Подейкують, що закохані вже й офіційно перебувають у шлюбі. Проте сама Леся Нікітюк це не підтверджує.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк на свіжому знімку показувала, який зараз вигляд має 7-місячний Оскар. Ведуча ділилась кумедним фото синочка.

872
