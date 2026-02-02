- Дата публікації
Ніхто про це не говорить: що брудні штори роблять із вашим організмом і як часто їх потрібно прати
Штори здаються непомітною частиною інтер’єру, яка не потребує особливого догляду. Але фахівці з гігієни попереджають: саме вони часто стають джерелом пилу та алергенів.
Тканина накопичує мікрочастинки, непомітні оку, які з часом можуть негативно впливати на здоров’я.
Експерти радять прати штори мінімум двічі на рік, особливо це актуально для сімей з дітьми та людей, схильних до алергій.
Пил на шторах стає справжнім середовищем для розмноження мікроорганізмів і може викликати кашель та подразнення дихальних шляхів.
Фахівці з гігієни наголошують: регулярне прання штор значно зменшує ризик алергій і робить повітря в домі безпечнішим для всіх членів родини.
Особливу увагу варто приділяти шторам на кухні — вони швидко вбирають запахи та жир, що робить їх ідеальним середовищем для бактерій.
Брудні штори псують не лише здоров’я, а й зовнішній вигляд кімнати. Тканина втрачає свіжість, стає тьмяною і змінює атмосферу всього інтер’єру.
Гігієністи радять обирати матеріали, які легко прати: найкраще підходять синтетика та бавовна. Особливо важливо слідкувати за щільними тканинами — вони накопичують більше пилу.
Чисті штори не лише підтримують здоров’я, а й створюють відчуття затишку, роблять кімнату світлішою та приємнішою для очей.
Регулярне прання штор — це не просто естетика, це турбота про комфорт і безпеку вашого дому. Штори повинні бути частиною щоденного прибирання, а не забутим елементом інтер’єру.
Деталі визначають чистоту у домі, а штори грають у цьому ключову роль. Від їхнього стану залежить атмосфера кімнати, а регулярне прання допомагає зробити повітря чистішим і життя — комфортнішим.