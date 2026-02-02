Азовське море пішло під кригу: явище, якого не було понад 10 років (відео)

Азовське море промерзло / © Фото з відкритих джерел

У селищі Кирилівка Запорізької області частково замерзло Азовське море. Зафіксовано промерзання води на відстані понад 200 метрів від берегової лінії.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Місцеві жителі зазначають, що подібне явище спостерігають уперше за понад десять років. За їхніми словами, крига на морі востаннє з’являлася ще на початку 2010-х років.

Промерзання Азовського моря пов’язують з різким похолоданням, яке накрило Україну на початку лютого.

У низці регіонів фіксують аномально низькі температури. Зокрема, на Житомирщині зафіксували до -30° морозу. Це стало піком нинішньої хвилі холодів.

Як повідомляють синоптики, у вівторок, 3 лютого, в Україні утримуватимуться сильні морози. Через вплив потужного антициклону збережеться суха погода, однак саме він приніс холодне повітря арктичного походження. У нічні години температура повітря може знижуватися до -28°.

Також нагадаємо, що в Азовському морі сьогодні, 2 лютого, о 12:47 за місцевим часом зафіксували землетрус. Поштовхи відчули жителі Запоріжжя та Донеччини.