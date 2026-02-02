«Знеструмлені всі – й наші батьки, й діти, й колеги». ЗМІ показали як енергетики ДТЕК повертають людям світло

Реклама

Про це йдеться в матеріалі BBC.

В ньому розповідається, що зазвичай зміна ремонтної бригади ДТЕК триває близько 12 годин, але зараз іноді доводиться затримуватися довше.

«Позавчора, наприклад, ми працювали до 11 години вечора. Зараз стільки людей в такому скрутному становищі, без світла по декілька днів, іноді чотири доби. Ми працюємо, поки не виконаємо всі заявки», - розповів енергетик Олександр.

Також один з енергетиків розповів, що у нього вдома ситуація зі світлом така сама, як і у решти людей.

«Був період, коли світла не було три доби, зараз трошки краще. Я і мої колеги в такому ж становищі, як і всі жителі Києва», - розповідає він.

Водночас на питання, що є найскладнішим в роботі енергетики відповідають, що це психологічний тиск.

«Не залізо й гайки, які ми крутимо, а відповідальність за те, щоб скоріше дати світло. Ми ж всі люди живі та переймаємося тим самим. Бо знеструмлені всі – й наші батьки, й діти, й колеги», - підкреслюють енергетики.