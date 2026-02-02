- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 71
- Час на прочитання
- 1 хв
«Знеструмлені всі – й наші батьки, й діти, й колеги». ЗМІ показали як енергетики ДТЕК повертають людям світло
Через важке становище в енергосистемі енергетики ДТЕК працюють до ночі, щоб повертати людям світло.
Про це йдеться в матеріалі BBC.
В ньому розповідається, що зазвичай зміна ремонтної бригади ДТЕК триває близько 12 годин, але зараз іноді доводиться затримуватися довше.
«Позавчора, наприклад, ми працювали до 11 години вечора. Зараз стільки людей в такому скрутному становищі, без світла по декілька днів, іноді чотири доби. Ми працюємо, поки не виконаємо всі заявки», - розповів енергетик Олександр.
Також один з енергетиків розповів, що у нього вдома ситуація зі світлом така сама, як і у решти людей.
«Був період, коли світла не було три доби, зараз трошки краще. Я і мої колеги в такому ж становищі, як і всі жителі Києва», - розповідає він.
Водночас на питання, що є найскладнішим в роботі енергетики відповідають, що це психологічний тиск.
«Не залізо й гайки, які ми крутимо, а відповідальність за те, щоб скоріше дати світло. Ми ж всі люди живі та переймаємося тим самим. Бо знеструмлені всі – й наші батьки, й діти, й колеги», - підкреслюють енергетики.