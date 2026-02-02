ТСН у соціальних мережах

«Найтемніший день в історії компанії». Очільник ДТЕК Тімченко про російську атаку на автобус шахтарів

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко заявив, що перше лютого стало одним з найтемніших днів в історії компанії через російську атаку по автобусу з шахтарями.

© Сергій Флеш

Про це він заявив в інтервʼю Bloomberg.«Вчора був один з найтемніших днів в історії нашої компанії, враховуючи те, що ми знаходимось в умовах війни з 2014 року. Ми вже більше десяти років на цьому енергетичному фронті. Вчора у нас була найбільша одночасна втрата наших людей. Шахтарі просто їхали додому зі зміни до своїх родин, і вони цілеспрямовано були атаковані двома російськими дронами», - сказав він.

Тімченко додав, що з жовтня минулого року не було жодного дня, щоб росія не атакувала енергетичну інфраструктуру ДТЕК. Ворог бʼє по мережам, трансформаторам, обʼєктам генерації та шахтам.

«Це обличчя росії. Вони атакують цивільних і руйнують людські життя», - наголосив Тімченко.

Нагадаємо, 1 лютого росія здійснила масштабну терористичну атаку на шахти ДТЕК на Дніпропетровщині. Загинуло 15 шахтарів, ще 7 поранено.

