Крим сколихнув землетрус: поштовхи відчули в Запоріжжі та на Донеччині

В Азовському морі стався землетрус, магнітуда якого склала 5,1 бала. Поштовхи відчули навіть у Запорізькій та Донецькій областях.

Сьогодні, 2 лютого, о 12:47 за місцевим часом, в Азовському морі зафіксували землетрус магнітудою 4,8–5,1 бала на глибині близько 10–35 км. Епіцентр знаходився у Криму, за 78 км від Керчі та 35 км від Щолкіно.

Про це повідомляє EMSK.

Деталі

Наголошується, що параметри джерела перевірені сейсмологом.

Підземні поштовхи відчувалися в сусідніх регіонах — на Запоріжжі та Донеччині. Як відомо, при такій силі землетрусу в квартирах можуть хитатися люстри, рухатися меблі, тріскати вікна. Поштовхи поширюються на відстань до 300 км від епіцентру.

Згодом у Мережі вже з’явилися відео з квартир на 9 поверсі у Запоріжжі, де мешканці знімали момент підземних поштовхів.

Очевидці про землетрус

Очевидці про землетрус

Очевидці про землетрус

Очевидці про землетрус

