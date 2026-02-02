ТСН у соціальних мережах

Ваша каструля знову блищить без жодних зусиль: прості секрети для ідеальної чистоти

Швидко поверніть каструлі чистоту та блиск простим домашнім способом.

Як почистити каструлю

Як почистити каструлю / © pexels.com

Хочете знову побачити улюблений посуд бездоганно чистим? Ось швидкий і ефективний метод, який легко впорається навіть із пригорілим коричневим нальотом.

Що знадобиться:

  1. Звичайний пральний порошок — близько 100 г;

  2. Будь-який засіб для виведення плям — близько 50 г;

  3. Рослинна олія — 2 столові ложки.

Як почистити:

  1. Наповніть каструлю майже до верху водою.

  2. Поставте на плиту і доведіть воду до кипіння.

  3. Додайте пральний порошок, засіб для виведення плям та рослинну олію.

  4. Зніміть каструлю з вогню і залиште розчин на кілька годин, щоб наліт розчинився.

  5. Промийте внутрішню поверхню губкою.

  6. Ретельно сполосніть чистою водою, щоб видалити залишки засобів.

Готово! Ваша каструля знову сяє, як нова. Цей спосіб підходить для будь-яких забруднень, включно з емальованим посудом.

