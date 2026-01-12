Трюк для легкого чищення яєць / © pexels.com

Кожна господиня знає: чим свіжіші яйця, тим складніше їх очистити. Особливо це помітно з тими, що купуємо в супермаркеті. І якщо швидке перекушування ще можна зіпсувати трохи неприємним виглядом, то для салатів чи фаршированих яєць потрібен ідеально гладкий білок.

Хто любить, коли половина яйця лишається на шкаралупі, а воно виглядає як обідране? В Мережі можна знайти сотні порад: додати жменю солі у воду, проколювати шкаралупу голкою або кидати яйця у крижану воду після варіння. Але досвідчені кулінари стверджують: є спосіб простіший і надійніший — і вам знадобиться лише звичайна чайна ложка.

Візьміть сире яйце і легенько постукайте його тупим (широким) кінцем ложки пару разів. Не тисніть сильно — рухи мають бути легкими, ледве відчутними. На другий чи третій стукіт почуєте дзвінкий тріск — це саме те, що потрібно!

Цей звук означає, що внутрішня плівка (мембрана) відокремилася від шкаралупи. Коли яйце закипить, під плівку проникне трохи води, і білок вже не прилипне.

Після варіння починайте чистити яйце саме з того місця, де постукали. Шкаралупа злітатиме великими шматками, а білок залишиться ідеально рівним.