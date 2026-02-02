"Ситуація відверто непроста": ЗСУ про загрозу біля важливого міста

Розбите місто. / © Associated Press

У Вовчанську Харківської області ситуація залишається складною. Російська окупаційна армія тисне і на місто, і на його околиці.

Про це повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, пише «Укрінформ».

З його слів, місто Вовчанськ повністю зруйноване. Зокрема, немає інфраструктури як перепони.

«Росіяни там тиснуть дуже довго, а дистанція до кордону мінімальна. Вони тиснуть на Вовчанськ, на околиці міста, де тримаються українські позиції — на Вільчу, Вовчанські Хутори, намагаючись обходити й інфільтруватися. Ситуація у Вовчанську відверто непроста», — наголосив військовий.

Щодо Куп’янська, то ситуація більш позитивна. Війська країни-агресорки стоять безпосередньо на північ від міста та на схід від плацдарму українських сил, на східному березі річки Оскіл.

«Особливо активно вони намагаються тиснути на цей плацдарм, щоб цей плацдарм скоротити і в ідеалі його зайняти. Але вони місяцями це роблять, він (плацдарм — ред.) навіть не зменшується, і навпаки там зараз йде активне знищення росіян. Тому ситуація у самому місті та околицях, я б сказав, рівненька і дуже позитивна з точки зору знищення ворога», — повідомив Трегубов.

За словами Трегубова, росіяни, які просочилися до центру Куп’янська малими піхотними групами, приречені, адже «визволити їх звідти фізично немає шансів».

Ситуація на Харківщини

Днями аналітики проєкту DeepState повідомили, що селище Куп’янськ-Вузловий Харківської області повністю контролюється Силами оборони - хоч росіяни здійснювали спроби проникати малими групами. Заяви командування РФ є неправдивими.

Водночас, за даними “АТЕШ”, росіяни опинилися у пастці під Куп’янськом. Зазначається, що командування 122-го полку збройних сил Росії передчасно відзвітувало про захоплення позицій у місті. Тепер російська артилерія не може підтримати своїх штурмовиків, бо за паперами вони вже у «тилу».

Тим часом військовий Станіслав Бунятов повідомив, що у Вовчанську ситуація складна. РФ підтягує резерви, а тому попереду у місті - важкі бої. Зокрема, боротьба за прибережну зону Сіверського Донця та її логістичну складову.