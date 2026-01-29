Російські військові / © Associated Press

Командування 122-го полку збройних сил Росії передчасно відзвітувало про захоплення позицій у Куп’янську. Тепер російська артилерія не може підтримати своїх штурмовиків, бо за паперами вони вже у «тилу».

Про це повідомили у партизанському русі «АТЕШ».

Агент руху «АТЕШ», який перебуває у складі 122-го мотострілецького полку ЗС РФ, інформує про вкрай напружену обстановку на Куп’янському напрямку, що виникла через свідоме перекручування реальної ситуації російським командуванням.

Брехня командування РФ про успіхи біля Куп’янська

Намагаючись якнайшвидше відзвітувати перед Москвою про «успіхи» та зміцнити власні позиції у переговорах, полковий штаб поспіхом доповів про нібито встановлення контролю над низкою міських і приміських позицій. У звітних документах ці ділянки вже позначені як «тилові», тоді як у дійсності там ідуть інтенсивні бої.

Унаслідок цього штурмові підрозділи окупантів, заблоковані вогнем ЗСУ серед міської забудови, потрапили у своєрідну бюрократичну пастку. Вони звертаються по вогневу підтримку для знищення українських кулеметних точок і снайперів, однак артилерія 122-го полку не відкриває вогонь. Формальна причина — згідно з офіційними мапами та доповідями штабу, на цих координатах уже «перебувають» російські війська, а отже артудари туди заборонені.

Піхота ворога залишилась без прикриття

«Наш агент у артилерійському підрозділі зазначає, що така ситуація грає на руку опору. Розрахунки знарядь, посилаючись на заборону „бити по своїх територіях“, фактично залишають передові загони піхоти без прикриття. Поки командування малює гарні звіти, їхні штурмовики методично знищуються у вогневих мішках без жодного шансу на допомогу», — йдеться у заяві партизанів.

Таким чином, дезінформація та показові рапорти генералів перетворилися на одну з найрезультативніших загроз для самої ж російської армії.

Нагадаємо, напередодні начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив про нібито захоплення та «зачистку» стратегічного селища Куп’янськ-Вузловий на Харківщині. В Угрупованні об’єднаних сил ЗСУ цей фейк миттєво спростували, зазначивши, що населений пункт навіть не дотичний до лінії зіткнення. Українські військові іронічно порадили російським генералам звернутися до наркологів або скористатися послугами лікарів у полоні.