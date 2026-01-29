- Дата публікації
Видає звук відкорковування пляшки: на Одещині спіймали рідкісних птахів (відео)
Йдеться про лиску звичайну, що регулярно зимує у Тузлівських лиманах.
У Національному природному парку «Тузлівські лимани» науковці спіймали звичайну лиску — водоплавного птаха, чий характерний звук нагадує відкорковування пляшки шампанського.
Про це повідомив доктор біологічних наук та співробітник парку Іван Русєв.
«Зима — сувора пора року для птахів. Серед багатьох водоплавних птахів у Національний природний парк „Тузлівські лимани“ зимує і лиска звичайна (Fulica atra). Коли морозно, їх легко ловити на приманку для наукових досліджень. Спіймали, зняли інформацію, окільцювали і відпустили в дику природу», — написав науковець.
Нині в «Тузлівських лиманах» зимує кілька сотень особин, хоча в окремі роки орнітологи фіксували там багатотисячні зграї.
Що відомо про лисок
Лиска звичайна (Fulica atra) — поширений у Європі, Азії, Австралії та Північній Африці вид із характерним білим дзьобом і лобовою бляшкою. В Україні цей птах і гніздиться, і мігрує, і зимує, найчастіше — на півдні та Закарпатті.
Доросла лиска має довжину 36–38 см і розмах крил до 80 см. Самця та самку майже неможливо розрізнити за зовнішністю, проте їх видають голоси: самці видають коротке «тсск», схоже на звук відкриття шампанського, а самки — різкі скрипучі крики.
