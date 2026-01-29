ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
Укрaїнa
170
1 хв

Видає звук відкорковування пляшки: на Одещині спіймали рідкісних птахів (відео)

Йдеться про лиску звичайну, що регулярно зимує у Тузлівських лиманах.

Софія Бригадир
Лиска звичайна. Фото: Prasan Shrestha/CC BY-SA 4.0

Лиска звичайна. Фото: Prasan Shrestha/CC BY-SA 4.0

У Національному природному парку «Тузлівські лимани» науковці спіймали звичайну лиску — водоплавного птаха, чий характерний звук нагадує відкорковування пляшки шампанського.

Про це повідомив доктор біологічних наук та співробітник парку Іван Русєв.

«Зима — сувора пора року для птахів. Серед багатьох водоплавних птахів у Національний природний парк „Тузлівські лимани“ зимує і лиска звичайна (Fulica atra). Коли морозно, їх легко ловити на приманку для наукових досліджень. Спіймали, зняли інформацію, окільцювали і відпустили в дику природу», — написав науковець.

Нині в «Тузлівських лиманах» зимує кілька сотень особин, хоча в окремі роки орнітологи фіксували там багатотисячні зграї.

Лиска звичайна / © Facebook/Іван Русєв

Що відомо про лисок

Лиска звичайна (Fulica atra) — поширений у Європі, Азії, Австралії та Північній Африці вид із характерним білим дзьобом і лобовою бляшкою. В Україні цей птах і гніздиться, і мігрує, і зимує, найчастіше — на півдні та Закарпатті.

Доросла лиска має довжину 36–38 см і розмах крил до 80 см. Самця та самку майже неможливо розрізнити за зовнішністю, проте їх видають голоси: самці видають коротке «тсск», схоже на звук відкриття шампанського, а самки — різкі скрипучі крики.

Нагадаємо, українка поділилася дивовижною історією «вдячності» з боку птахів. Так, після регулярного підгодовування пернатих вона знайшла в годівничці прикраси.

