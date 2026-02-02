Ведучий "Греммі" в'їдливо підколов Трампа за острів Епштейна: президент США вибухнув погрозами

Тревор Ноа та Дональд Трамп / © Associated Press

Ведучий урочистої премії за заслуги у світі музики “Греммі-2026” Тревор Ноа в'їдливо підколов президента США Дональда Трампа за острів Джеффрі Епштейна.

Сталося це просто на сцені, пише Hollywood Reporter. Ведучий під час оголошення переможця у номінації “Пісня року" в'їдливо підколов чинного та колишнього президентів США — Дональда Трампа і Білла Клінтона. Ноа іронічно пожартував, що “Трамп хоче отримати Гренландію, адже острова Епштейна більше немає, а йому потрібен новий, щоб проводили час із Клінтоном”.

“Ось і все, “Пісня року”! Це ж “Греммі”, яку хоче кожен артист майже так само сильно, як Трамп хоче Гренландію. Що має сенс, бо після того, як Епштейна немає, йому потрібен новий острів, щоб проводити час із Біллом Клінтоном”, — видав ведучий церемонії.

Тревор Ноа / © Associated Press

Дональд Трамп уже відреагував на такий жарт від Тревора Ноа. В соцмережі Truth Social президент США заявив, що слова ведучого “Греммі-2026” є абсолютною брехнею і наклепом. Він наголосив, що його ніколи не було на острові Епштейна і нічого його з ним не пов'язує.

“Ноа сказав про мене неправду, що Дональд Трамп і Білл Клінтон проводили час на острові Епштейна. Неправда! Я не можу говорити за Білла, але я ніколи не був на острові Епштейна ні деінде поблизу, і до сьогоднішньої неправдивої та наклепницької заяви мене ніколи не звинувачували в тому, що я там перебував, навіть фейковими новинами”, — наголосив Трамп.

Та на цьому президент США не зупинився. Він назвав Тревора Ноа “невдахою” та “жалюгідним і безталанним ведучим”. Водночас Трамп пригрозив йому судом та зазначив, що в позові вимагатиме від того значну суму коштів.

Дональд Трамп / © Associated Press

“Ноа, повний невдахо, краще з'ясувати факти, і швидко. Схоже, я відправлю своїх адвокатів, щоб вони подали до суду на цього бідного, жалюгідного, безталанного дурня-ведучого, і позиватимуся на купу грошей. Приготуйся, Ноа, я збираюся з тобою трохи повеселитися”, — видав президент США.

Зазначимо, що острів Джеффрі Епштейна став відомий як центр міжнародної мережі сексуальної експлуатації та торгівлі людьми. За даними слідства, фінансист привозив туди неповнолітніх дівчат для сексуального насильства. В цьому брали участь, зокрема, й гості острова, серед яких фігурують імена впливових політиків, бізнесменів, королівських осіб та зірок шоубізнесу. Трампа пов'язують з Епштейном, оскільки вони з фінансистом були давніми друзями.

