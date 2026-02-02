ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1390
Час на прочитання
2 хв

Lida Lee розкрила стосунки з Даніелем Салемом і чому вони приховували свій роман: "Далося нелегко"

Парочка вже тривалий час не приховує свої почуття від публіки.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Lida Lee та Даніель Салем

Lida Lee та Даніель Салем

Ще наприкінці минулого року співачка Lida Lee та телеведучий і військовослужбовець Даніель Салем офіційно підтвердили свої стосунки.

До цього понад пів року їм приписували роман, який пара вперто заперечувала у публічному просторі. В інтерв’ю «РБК-Україна» артистка зізналася, що рішення більше не приховувати особисте життя далося їй непросто. За словами Lida Lee, якби вони з Даніелем не були публічними людьми, то зберігали б свої почуття у таємниці значно довше.

«Якби ми не були відомими, то думаю, що я свої стосунки приховувала б до останнього. Оскільки ми відомі, то це стало неможливим, тому ми дуже хотіли зробити це самі, чесно й щиро, щоб це не було виставлено якимось іншим способом, зі здогадок», — пояснила співачка.

Lida Lee і Даніель Салем / © instagram.com/lidalee_official

Lida Lee і Даніель Салем / © instagram.com/lidalee_official

Lida Lee зазначила, що момент зізнання був спонтанним, але усвідомленим. Пара чекала, доки відчує внутрішню готовність відкрити завісу над своїми стосунками. І врешті, співачка зробила це оригінальним способом — випустила пісню «Схожі», у кліпі якої показала коханого.

«Усе сталось дуже спонтанно, я планувала інший реліз та пісню, але в останній момент по відчуттях ми все переграли. Це рішення далось нам нелегко, я дуже хвилювалася за день до, до того ж був ще черговий обстріл і ми з командою були на зв’язку, чи не скасовувати все. І я дуже рада, що люди розділили наше щастя та полюбили нашу пару», — зізналася артистка.

Зараз Lida Lee та Даніель Салем відкрито проводять час разом, будують спільний побут і навіть зробили парні татуювання, які стали символом нового етапу в їхніх стосунках.

Дата публікації
Кількість переглядів
1390
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie