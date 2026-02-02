Lida Lee розкрила стосунки з Даніелем Салемом і чому вони приховували свій роман: "Далося нелегко"

Lida Lee та Даніель Салем

Ще наприкінці минулого року співачка Lida Lee та телеведучий і військовослужбовець Даніель Салем офіційно підтвердили свої стосунки.

До цього понад пів року їм приписували роман, який пара вперто заперечувала у публічному просторі. В інтерв’ю «РБК-Україна» артистка зізналася, що рішення більше не приховувати особисте життя далося їй непросто. За словами Lida Lee, якби вони з Даніелем не були публічними людьми, то зберігали б свої почуття у таємниці значно довше.

«Якби ми не були відомими, то думаю, що я свої стосунки приховувала б до останнього. Оскільки ми відомі, то це стало неможливим, тому ми дуже хотіли зробити це самі, чесно й щиро, щоб це не було виставлено якимось іншим способом, зі здогадок», — пояснила співачка.

Lida Lee і Даніель Салем / © instagram.com/lidalee_official

Lida Lee зазначила, що момент зізнання був спонтанним, але усвідомленим. Пара чекала, доки відчує внутрішню готовність відкрити завісу над своїми стосунками. І врешті, співачка зробила це оригінальним способом — випустила пісню «Схожі», у кліпі якої показала коханого.

«Усе сталось дуже спонтанно, я планувала інший реліз та пісню, але в останній момент по відчуттях ми все переграли. Це рішення далось нам нелегко, я дуже хвилювалася за день до, до того ж був ще черговий обстріл і ми з командою були на зв’язку, чи не скасовувати все. І я дуже рада, що люди розділили наше щастя та полюбили нашу пару», — зізналася артистка.

Зараз Lida Lee та Даніель Салем відкрито проводять час разом, будують спільний побут і навіть зробили парні татуювання, які стали символом нового етапу в їхніх стосунках.