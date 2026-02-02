Співачка Чаппелл Роун з'явилась на "Греммі" топлес і посвітила екстремальним пірсингом на сосках

Чаппелл Роун на "Греммі-2026" / © Associated Press

Американська співачка та авторка пісень Чаппелл Роун з'явилась на "Греммі-2026" топлес та посвітила екстремальним пірсингом на сосках.

Так, у ніч проти 2 лютого у Лос-Анджелесі відбулась урочиста церемонія вручення нагород "Греммі". На заході була присутня 27-річна Чаппелл Роун, яка була номінована у двох категоріях - "Найкращий сольний попвиступ" та "Запис року".

Лауреаткою "Греммі-2026" артистка не стала, проте її однозначно ще доволі тривалий час будуть обговорювати. А вся справа в її "голій" сукні. Так, виконавиця епатувала появою на "червоному хіднику". Чаппелл Роун з'явилась у напівпрозорій сукні від бренду Mugler. Спочатку артистка позувала перед фотографами в накидці, яку потім зняла та показалась топлес.

Чаппелл Роун на "Греммі-2026" / © Associated Press

Верх співачки був прикрашений тимчасовими татуюванням. А от що цікаво, низ сукні тримався на срібних кільцях, що були прикріплені до сосків артистки. Проте, вочевидь, це не справжній пірсинг, а спеціальні накладки для грудей.

Чаппелл Роун на "Греммі-2026" / © Associated Press

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала, як минула урочиста церемонія "Греммі-2026". Наприклад, співак Джастін Бібер з'явився на сцені в трусах та шкарпетках, а от артистка Леді Гага нажахала своїм виглядом.