Співачка Чаппелл Роун з'явилась на "Греммі" топлес і посвітила екстремальним пірсингом на сосках
Артистка на "червоному хіднику" епатувала "голою" сукнею.
Американська співачка та авторка пісень Чаппелл Роун з'явилась на "Греммі-2026" топлес та посвітила екстремальним пірсингом на сосках.
Так, у ніч проти 2 лютого у Лос-Анджелесі відбулась урочиста церемонія вручення нагород "Греммі". На заході була присутня 27-річна Чаппелл Роун, яка була номінована у двох категоріях - "Найкращий сольний попвиступ" та "Запис року".
Лауреаткою "Греммі-2026" артистка не стала, проте її однозначно ще доволі тривалий час будуть обговорювати. А вся справа в її "голій" сукні. Так, виконавиця епатувала появою на "червоному хіднику". Чаппелл Роун з'явилась у напівпрозорій сукні від бренду Mugler. Спочатку артистка позувала перед фотографами в накидці, яку потім зняла та показалась топлес.
Верх співачки був прикрашений тимчасовими татуюванням. А от що цікаво, низ сукні тримався на срібних кільцях, що були прикріплені до сосків артистки. Проте, вочевидь, це не справжній пірсинг, а спеціальні накладки для грудей.
Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua писала, як минула урочиста церемонія "Греммі-2026". Наприклад, співак Джастін Бібер з'явився на сцені в трусах та шкарпетках, а от артистка Леді Гага нажахала своїм виглядом.