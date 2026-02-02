Певица Чаппелл Рон появилась на "Грэмми" топлес и посветила экстремальным пирсингом на сосках

Чаппелл Рон на "Грэмми-2026" / © Associated Press

Реклама

Американская певица и автор песен Чаппелл Рон появилась на "Грэмми-2026" топлес и посветила экстремальным пирсингом на сосках.

В ночь на 2 февраля в Лос-Анджелесе состоялась торжественная церемония вручения наград "Грэмми". На мероприятии присутствовала 27-летняя Чаппелл Рон, которая была номинирована в двух категориях - "Лучшее сольное поп-выступление" и "Запись года".

Лауреатом "Грэмми-2026" артистка не стала, однако ее однозначно еще довольно длительное время будут обсуждать. А все дело в ее "голом" платье. Исполнительница эпатировала появлением на "красной дорожке". Чаппелл Рон появилась в полупрозрачном платье от бренда Mugler. Сначала артистка позировала перед фотографами в накидке, которую потом сняла и показалась топлес.

Реклама

Чаппелл Рон на "Грэмми-2026" / © Associated Press

Верх певицы был украшен временными татуировками. А вот что интересно, низ платья держался на серебряных кольцах, которые были прикреплены к соскам артистки. Однако, очевидно, это не настоящий пирсинг, а специальные накладки для груди.

Чаппелл Рон на "Грэмми-2026" / © Associated Press

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала, как прошла торжественная церемония "Грэмми-2026". Например, певец Джастин Бибер появился на сцене в трусах и носках, а вот артистка Леди Гага напугала своим видом.